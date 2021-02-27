В Казани прошла акция памяти Бориса Немцова

В Казани в годовщину убийства Бориса Немцова около десятка человек возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий в Ленинском садике. Об этом «Ъ-Казань» сообщил бывший председатель татарстанского отделения ПАРНАС Марсель Шамсутдинов.

Он отметил, что никто из полиции к активистам не подходил. Вместе с тем возложение цветов снимали на камеры трое в гражданской одежде, которых господин Шамсутдинов посчитал сотрудниками центра по противодействию экстремизму.

«Я выступил с небольшой речи. Мы помянули неубранных граждан России — Бориса Немцова и других»,— рассказал Марсель Шамсутдинов.

По данным интернет-журнала «Ветер», двое активистов также принесли цветы и портреты Немцова к часам на улице Баумана, после чего их остановила полиция. Активисты написали объяснительные, их отпустили без составления протоколов.

Сопредседателя РПР-ПАРНАС Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года. В 2017 году исполнителей убийства — Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева — приговорили к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. Заказчиком убийства считается бывший офицер батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов, он объявлен в розыск.

Ранее исполком Казани не согласовал митинг памяти Бориса Немцова, заявив, что организаторы не указали в уведомлении меры санитарного обслуживания акции.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"