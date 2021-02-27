В Краснодарском крае за минувшие сутки умерло 15 человек с подтвержденным коронавирусом

По сообщению регионального оперативного штаба, по состоянию на утро 27 февраля на территории Краснодарского края зафиксировано 15 летальных случаев у пациентов с COVID-19.

В краевой столице умерло двое – 54-летний житель Брюховецкого района и 86-летняя женщина из Новороссийска. В Сочи скончалось четыре человека - двое мужчин и две женщины в возрасте от 70 до 93. В Крымском районе – трое мужчин, среди них – жители Геленджика (65 лет), Анапы (76 лет) и Абинского района (73 года). По одному пациенту скончалось в Новороссийске (мужчина 59 лет), Анапе ( мужчина 75 лет), Армавире (мужчина 56 лет), Усть-Лабинском (женщина 70 лет), Лабинском (женщина 80 лет) и Тимашевском районах (мужчина 87 лет). У всех пациентов была выявлена двусторонняя пневмония в тяжелой форм и другие сопутствующие заболевания.

С начала пандемии в Краснодарском крае всего зафиксировано 1915 летальных случаев.

Ольга Логинова