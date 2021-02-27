Дочь бывшего мэра Перми получила долю в его бизнесе

Пермский производитель одноразовой посуды «Упакс-Юнити» изменил структуру собственников. По данным «СПАРК-Интерфакс», участие бывшего главы Перми Аркадия Каменева в уставном капитале компании снизилось с 26,8 до 16 млн руб. (с 25% до 15%). Доля 10% (10,7 млн руб.) теперь принадлежит новому совладельцу общества — его дочери Светлане Каменевой.

Доли участия других собственников «Упакс-Юнити» не изменились: 25% принадлежат гендиректору компании Александру Долгополову, 25% — Олегу Коломеецу, 20% — Ольге Болдачевой, 5% — Александру Борисовскому, 1,8% — Семену Лиссеру и 1,35% — Николаю Ивкину.

ООО «Упакс-Юнити» основано в 2001 году. Компания входит в пятерку крупнейших производителей упаковки на территории РФ. Для производства одноразовой посуды и упаковки предприятие использует пищевой полипропилен. Выручка ООО в 2019 году составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 21 млн руб.