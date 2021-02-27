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Александр Храмцовский назначен начальником УМВД по Ижевску

Начальником управления МВД России по Ижевску назначен Александр Храмцовский. Соответствующий приказ подписал глава МВД по Удмуртии Алексей Попов, сообщает пресс-служба ведомства. До этого Александр Храмцовский был заместителем начальника УМВД по Ижевску, ранее руководил отделом полиции № 1 УМВД по Ижевску, а также межмуниципальным отделом МВД России «Сарапульский».

С января 2019 года по настоящее время начальником УМВД по Ижевску был Фато Мгои. В отношении его предшественника Александра Никитина было возбуждено уголовное дело.

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