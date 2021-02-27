Главврач краевой больницы имени Вагнера в Березниках покинул пост

Главный врач краевой больницы имени Вагнера в Березниках Роман Конев покинул должность. Как сообщили “Ъ-Прикамье” в пресс-службе минздрава Прикамья, господин Конев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Исполнять обязанности главврача медучреждения будет Руслан Кулаков, ранее занимавший в больнице должность заместителя главного врача по хирургии. К работе на этом посту господин Кулаков приступит со 2 марта.

Напомним, в 2019 году Александровская центральная городская больница была объединена с краевой больницей имени Вагнера в Березниках. Единое медицинское учреждение возглавил Роман Конев, до этого руководивший Добрянской центральной районной больницей. Ранее пермские СМИ сообщали, что врачи медучреждений, которые входят в больницу имени Вагнера, массово увольняются из-за политики управления руководителя. В начале декабря 2020 года жители Березников написали петицию с требованием отстранить господина Конева от должности. В конце декабря медучреждения с рабочим визитом посетила глава краевого минздрава Анастасия Крутень, чтобы разобраться в конфликте.

По данным “Ъ-Прикамье”, после создания петиции региональное министерство здравоохранения провело проверку в больницах, в ходе которой было установлено, что главный врач не смог наладить отношения с персоналом и в результате между ним и сотрудниками возник личностный конфликт.