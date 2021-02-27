Уругвай хочет закупить российскую вакцину «Спутник V»

Уругвай заинтересован в приобретении и производстве российской вакциныот коронавируса «Спутник V», сообщил министр здравоохранения Уругвая Даниэль Салинас. По его словам, страна ожидает необходимые документы.

«Мы выражаем стремление, чтобы вакцина была в портфеле (вакцин.—“Ъ”) из-за ее хороших качеств, но нам пока не ответили… Мы ждем нормативные документы»,— сказал министр в интервью «РИА Новости».

На сайте вакцины сообщается, что «Спутник V» зарегистрирован более чем в 35 странах, включая страны Северной и Южной Америки, Ближнего Востока, Европы, Азии и Африки. Заявленная эффективность превышает 90%. В России вакцинация пока ведется с помощью «Спутник V».