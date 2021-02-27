Уоррен Баффет сделал прививку от коронавируса

Один из богатейших людей в мире, гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет привился от коронавируса вакциной Pfizer/ BioNTech, сообщает Bloomberg со ссылкой на его помощника. Американскому миллиардеру 90 лет.

Прививку также сделал давний деловой партнер инвестора, вице-председатель Berkshire Hathaway Чарли Мангер. Ему 97 лет. По словам его помощника, вакцинация прошла успешно.

В рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index Уоррен Баффет сейчас занимает седьмую строчку. Его состояние оценивается в $92,7 млрд. Во главе списка — основатель Amazon Джефф Безос ($180 млрд), основатель SpaceX и Tesla Илон Маск ($176 млрд) и основатель Microsoft Билл Гейтс ($135 млрд).