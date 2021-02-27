Министры не выдержали критики

Вчера вечером врио главы Мордовии Артем Здунов распустил республиканское правительство. По его словам, председатель правительства и министры самоустранились от решения накопившихся в республике проблем. Роспуску предшествовала регулярная критика правительства республики со стороны врио за бюджетные долги, состояние строительной сферы и дорожного хозяйства. Господин Здунов пообещал найти новые кадры через управленческий конкурс, однако эксперты сомневаются, что ему удастся собрать эффективную команду.

Члены правительства Мордовии, включая его председателя Владимира Сушкова, узнали, что в полном составе отправлены в отставку, из трансляции заседания Госсобрания (парламента) республики. Под конец сессии Артем Здунов неожиданно заявил, что подписал соответствующий указ, поскольку председатель правительства и некоторые министры «самоустранились от решения проблем республики». Кандидатов в новый состав кабмина господин Здунов пообещал искать через «конкурс управленцев». Кроме того, он анонсировал оптимизацию структуры правительства, которая позволит устранить дублирующие функции министерств и ведомств.

Напомним, уроженец Казани, бывший премьер-министр Дагестана Артем Здунов был назначен врио главы Мордовии 18 ноября 2020 года. Господин Здунов сменил на этом посту руководившего Мордовией с 2012 года Владимира Волкова, который ушел в добровольную отставку, «чтобы дать дорогу молодым». Тогда члены правительства республики остались на своих постах.

Перед отставкой кабмина врио регулярно публично критиковал его. Так, 18 февраля господин Здунов отчитал председателя правительства Владимира Сушкова за долги, накопившиеся перед ПАО «Ростелеком» за установку и эксплуатацию комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Камеры были смонтированы перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, но потом отключены за неуплату. Однако даже за неработающие камеры нужно ежемесячно платить, и общая сумма долга достигла 65 млн руб. «То есть за неуплату "Ростелеком" может снять все камеры и оборудование, а республика еще останется должна. Вы этого добиваетесь? Тогда почему не платите?» — негодовал господин Здунов.

19 февраля врио главы республики потребовал от правительства республики объяснений, почему около 500 объектов, построенных в республике, не поставлены на налоговый учет: «Они активно используются, а налоги в казну не попадают. Кто-то их прячет». Господин Здунов заявил, что в действиях чиновников нет координации, поэтому многие объекты вовремя не вводятся в эксплуатацию — хирургический корпус республиканской детской больницы, детские сады, дороги. «Это национальные проекты, а вы друг на друга киваете, ничего не знаете».

Еще через день, 20 февраля, Артем Здунов остался недоволен долгами республики за содержание автомобильных дорог: «Ко мне в районах подходят люди и говорят: нам не заплатили, нас обманули, что нам делать. Представьте мне перечень кредиторской задолженности. Если ее нет, пусть по адресу проживания председателя правительства идут и деньги просят, республика здесь ни при чем».

Отставка правительства — это показательный отказ от преемственности по отношению к предыдущему руководству республики, считает политолог Константин Калачев: «Здунов реализует запрос на перемены, но теперь главное — не набрать в команду тех же самых чиновников. Вряд ли у него длинная скамья запасных». С ним согласен политолог Ростислав Туровский: «Здунов не доверяет местным элитам, однако он не может целиком заменить их варягами. Поэтому он выступает с публичной критикой собственного правительства, стремясь понравиться широкой публике». В таком случае врио берет все риски на себя, предупреждает эксперт. По мнению политолога Михаила Виноградова, контуры новой команды Артема Здунова пока не оформились.

Роман Рыскаль, Александра Викулова, Андрей Репин, Нижний Новгород; Андрей Прах