Следствие поперхнулось на булках

Как стало известно “Ъ”, военное следствие решило прервать затянувшееся ознакомление обвиняемых с материалами громкого уголовного дела о коррупции в продовольственном и других управлениях Минобороны. Бывшему начальнику буквально самого хлебного подразделения военного ведомства и его подчиненным инкриминируется получение откатов в сотни миллионов рублей. Свою вину фигуранты не признают, а один из них, не соглашаясь с выводами предварительного следствия, подал на него более сотни жалоб.

По данным “Ъ”, в 235-й гарнизонный военный суд (Москва) поступили ходатайства следователя по особо важным делам главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР Виталия Данилова, который просит ограничить в ознакомлении с материалами дела бывших начальников отдела технического обеспечения продовольственного управления Минобороны полковника Александра Вакулина и отдела департамента по обеспечению государственного оборонного заказа военного ведомства подполковника Алексея Гринюка. Они вместе с экс-начальником продуправления полковником Александром Бережным, а также бывшими руководителями аукционной комиссии военного ведомства гражданским служащим Александром Борувковым и отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента государственных закупок Минобороны гражданином Юрием Решетниковым обвиняются ГВСУ СКР в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК).

Резонансное расследование было завершено еще в январе 2019 года, с тех пор фигуранты изучали материалы дела, составляющие 739 томов.

По версии следствия, сотрудников Минобороны в период с 2014 по 2017 год через посредника Александра Пожидаева (ст. 291.1 УК) коррумпировал (ст. 291 УК) предприниматель Алексей Калитин, контролировавший ООО «Профбизнес» и ООО «ТД Стиллаг». За контракты на поставку оборудования для армейских столовых, кухонь, посуды и прочего предприниматель «откатил» военным чиновникам 640 млн руб.

Местами передач взяток за общее покровительство и попустительство по службе в виде «живых» денег и имущества ГВСУ СКР называет Санкт-Петербург, Москву, Подмосковье, Волгоград и Тверскую область. О коррупционных схемах следствие узнало от самого господина Калитина, изначально попавшегося на относительно мелком, всего на 20 млн руб., мошенничестве (ст. 159 УК) в Северной столице. Потом его дело из регионального СКР по личному распоряжению главы следственного ведомства Александра Бастрыкина передали в ГВСУ.

Адвокаты обвиняемых подтвердили “Ъ”, что в отношении них и самих фигурантов пытаются ввести ограничения, отметив, что следствие стремится как можно быстрее довести до суда громкое дело. От более подробных комментариев они воздержались, ссылаясь на подписки о неразглашении.

При этом следует отметить, что если большинство обвиняемых и их защитников просто читает дело, то Юрий Решетников, отстаивая свою невиновность, подал в 235-й ГВС более сотни жалоб только в этом году. Обвиняемый в том числе просил, чтобы судьи признали незаконным постановление следователя о возбуждении в его отношении уголовного дела, предъявление обвинения, проведение обысков и даже заключение досудебных соглашений о сотрудничестве с некоторыми из фигурантов. В частности, господин Решетников не согласен с тем, что он, по версии ГВСУ СКР, за взятки не допускал конкурентов ООО «Профбизнес» и ООО «ТД Стиллаг» до участия в минобороновских конкурсах. Впрочем, все попытки фигуранта решить судьбу своего уголовного преследования через суд пока тщетны — жалобы были отклонены или возвращены заявителю.

По версии следствия, господин Решетников в составе группы других обвиняемых получил взятки на общую сумму 368 млн 713 тыс. 800 руб., а своими действиями, опять же в группе лиц, нанес военному ведомству ущерб в 650 млн руб. Адвокатов господина Решетникова, как и других фигурантов, решили ограничить в чтении дела 14 апреля. При этом срок следствия, в очередной раз продленный Александром Бастрыкиным до 30 апреля, составляет уже 49 месяцев. Предполагается, что к этой дате материалы расследований будут направлены на утверждение обвинения в прокуратуру, а из нее — в суд.

Что касается господина Калитина, то арест в СИЗО ему еще в 2017 году заменили на домашний, однако за несоблюдение наложенных судом ограничений через год фигуранта вернули в изолятор. Добиваясь освобождения господина Калитина, его защита указывала, что в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве он признал себя виновным в даче взяток, а раскаявшись, не только дал показания на других лиц, но и предоставил в распоряжение следствия «ряд письменных доказательств» их вины.

Сейчас с его компаний Минобороны в арбитраже активно взыскивает средства за незаконное обогащение и просроченные контракты. Однако присуждаемые военным суммы в десятки миллионов не идут ни в какое сравнение с предполагаемыми потерями.

Сам же господин Калитин через своих представителей не менее активно разбирается в судах с многочисленными должниками, которым еще несколько лет назад ссуживал деньги, а также претендует на активы других компаний. Во всяком случае, один из ответчиков в санкт-петербургском арбитраже дал показания, что поданное к нему исковое заявление «является десятым в череде мошеннических исков, инициированных Калитиным Алексеем Вячеславовичем и его сообщниками с целью хищения денежных средств и компаний: Балтийский весовой завод и торговый дом "Спецтехмаш"». Иски были отклонены как арбитражем, так и судами общей юрисдикции.

Николай Сергеев, Юрий Сенаторов