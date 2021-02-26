Молчание в Clubhouse стало золотом

Блогеры стали брать плату за пассивное присутствие в комнатах соцсети Clubhouse. Как выяснил Forbes, ценник доходит до полумиллиона рублей за час «молчаливого участия» в дискуссии. Такой прайс, в частности, опубликовал лидер по числу подписчиков российского сегмента нового сервиса Илья Варламов. Что об этом думают другие блогеры? И выгодно ли это бизнесу, который заказывает подобное присутствие? Разбирался Григорий Колганов.

«Молчаливый приход» Ильи Варламова в комнату в Clubhouse стоит всего на 100 тыс. руб. дешевле его же активного участия или столько же, сколько рекламный видео-пост в Instagram. Механика такой интеграции понятна: подписчики Варламова видят, к какой дискуссии он присоединился, и следуют за ним. Инструментом пользуются и другие лидеры соцсети, правда, у них расценки ниже. Например, миллиардер Игорь Рыбаков недавно принял предложение о «молчаливом присутствии» за 150 тыс. руб.: «Девелоперы, застройщики сделали комнату и хотели придать ей больший вес. Мое “молчаливое присутствие” оценили в 150 тыс. Если поступал вопрос, я на него отвечал. В моей комнате было 70 человек, а так до 2 тыс. бывает. Деньги за это я перевожу в благотворительный фонд на программу “Ноутбуки для детей многодетных семей”».

Впрочем, «молчаливое платное участие» в дискуссиях само породило споры об этичности и эффективности такого инструмента. Например, художник Покрас Лампас — шестой по числу подписчиков в российском сегменте Clubhouse — получал подобные предложения, но все их отверг по принципиальным соображениям: «У меня не доходило до обсуждения каких-то конкретных гонораров, потому что я изначально, когда приходил в Clubhouse, говорил о том, что для меня в первую очередь важен высокий уровень дискуссии. И тот факт, что вместо того чтобы поделиться мнением, я должен приходить и молчать, а моя аудитория при этом ожидает от меня какого-то высказывания по тому или иному вопросу, кажется мне не совсем корректным».

Останется ли аудитория лояльна блогеру, который таким «молчаливым» способом зарабатывает на ней? И выгодно ли это бизнесу, заказывающему подобную интеграцию? Руководитель «Лаборатории комьюнити» Владислав Титов полагает, что популярность лидера мнений от пассивного присутствия за деньги вряд ли пострадает, а потому найдутся компании, готовые за это платить. «Почему, если госпожа Собчак приходит на какое-то мероприятие и молчит там, получая за это деньги, то же самое не может сделать господин Варламов? Его подписчики не разбегутся после этого, это не самое катастрофическое действие. Если какая-то компания не боится имиджа довольно спорного господина Варламова и совершенно уверена, что хочет привлечь именно его целевую аудиторию к себе, готова за это платить деньги, то она это сделает».

Но адекватна ли цена за такое привлечение аудитории? Специалисты, опрошенные “Ъ FM”, отмечают, что рынок рекламы в Clubhouse еще только формируется, поэтому дать точные финансовые ориентиры достаточно сложно, как и взвесить отдачу от размещения в этой соцсети. Словом, не исключено, что пассивный формат в итоге не приживется, рассуждает обозреватель “Ъ FM”, управляющий партнер Fishki.net Михаил Гуревич. Кроме того, в реальности стоимость «молчаливого присутствия» в комнате может быть ниже. «Официальный прайс далеко не всегда реально отвечает той стоимости, которую человек просит.

А уже когда у какого-то бренда есть конкретные запросы, то и цена может значительно падать.

В любом случае на данном этапе это лишь эксперименты. Это может сойти на нет, а, может, звезд действительно будут приглашать для того, чтобы привлекать людей»,— говорит Гуревич.

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Аудитория Clubhouse в России растет в геометрической прогрессии: только за период с 10 по 20 февраля она увеличилась в 25 раз. Средний заработок блогеров, по оценкам Forbes, достигает $2 тыс. в час, а капитализация самой соцсети достигла $1 млрд. При этом у специалистов до сих пор нет уверенности, что новый сервис сможет надолго сохранить популярность.