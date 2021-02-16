Clubhouse подбирают методы контроля

Российские контролирующие органы попросили обратить внимание на Clubhouse. Стремительный рост популярности приложения взволновал Общественную палату. Член рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий Артем Кирьянов попросил Роскомнадзор и правоохранительные органы начать контролировать Clubhouse, поскольку новая соцсеть должна наряду с другими площадками исполнять российские законы и не допускать распространения внутри экстремистского контента.

«Любая площадка, любое событие в интернете должно происходить в рамках регулирования национального законодательства. И это относится абсолютно ко всем социальным сетям, ко всем интернет-платформам. Поскольку Clubhouse проявился таким хайповым образом, совершенно неожиданно, и говорят, что уже миллионы россиян задействовали это приложение, то думаю, что и Роскомнадзору как ответственному за эту сферу необходимо включиться в процесс и промониторить, что же там происходит, каким образом это приложение используется и нет ли там моментов, которые с точки зрения обеспечения безопасности могли бы насторожить. Мониторинг должен вестись с внешних источников: если невозможно отследить в ретроспективе, что происходило, то этим надо заниматься в онлайн-режиме и фиксировать правонарушения, если они будут»,— рассказал Кирьянов.

Если у российских властей появятся вопросы к Clubhouse, будет ли площадке грозить блокировка в стране? Глава Роскомсвободы Саркис Дарбинян объясняет, что теоретически да, но на практике собрать доказательства для объяснения такого решения будет невозможно: «Понятие “социальной сети” у нас как такового нет. И закон написан так, что на самом деле к этому можно отнести кого угодно. Но надо понимать, что Роскомнадзор пока не справился с такими гигантами, как TikTok и YouTube, чтобы уже переходить на другие платформы и там пытаться что-то вычистить. Блокировка может теоретически угрожать кому угодно. Другой вопрос, что для этого Роскомнадзор должен будет направить в адрес Clubhouse информацию с конкретной ссылкой, где содержится запрещенная информация. А учитывая, что все происходит налету, и никаких записей как таковых нет, то технически это делать очень сложно, даже формально выполнив российский закон».

Пока у Роскомнадзора даже нет рычагов давления на Clubhouse, ведь он не зарабатывает деньги в России. Но когда соцсеть введет монетизацию, властям будет легче заставить его соблюдать законы, уверен руководитель «Лаборатории Комьюнити» Владислав Титов: «Того же Соловьева уже успели забанить по требованию других участников, но это говорит о том, что модерация там непрозрачная — не учтены разного рода согласованные акции.

Поэтому, наверное, на начинающую площадку, которая только собирает аудиторию, большого количества рычагов давления нет.

Но как только соцсеть перейдет из формата стартапа в формат интенсивного роста, включит элементы монетизации, и российский рынок начнет считать это приложение одним из значимых, тогда такие инструменты появятся».

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Общественники также призвали Clubhouse создать в России свое представительство, как это сделали другие зарубежные соцсети.

Глеб Силко, Иван Корякин