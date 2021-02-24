Беседы Clubhouse записали в сеть

Записи разговоров из Clubhouse утекли в интернет. Как пишет Bloomberg, один из пользователей создал сайт, на который транслировал беседы из набирающей популярность голосовой социальной сети. Разработчики не смогли установить личность злоумышленника, однако навсегда заблокировали его аккаунт, а также усилили меры безопасности. Можно ли защитить приватность бесед? Или такие утечки станут нормой для Clubhouse? Расскажет Александр Рассохин.

Публикация записей беседы без разрешения спикера нарушает внутренние правила сообщества и приведет к блокировке аккаунта — такое предупреждение всплывает каждый раз, когда пользователь начинает запись разговора в Clubhouse. И то, что предостережение не будет работать, было очевидно изначально. Утекли ли разговоры приватной дискуссии или открытой для всех, разработчики приложения не сообщают. Однако уверяют, что теперь меры безопасности усилены, чтобы ситуация не повторилась.

Однако гендиректор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев не сомневается, что помешать злоумышленникам записывать и выкладывать в сеть беседы невозможно: «Достаточно вспомнить пиратские видеофильмы, которые в 90-х, в нулевых годах использовали, экранные копии. Камера ставилась в кинотеатре, и фильм записывался. То же самое можно сделать с любой беседой в подобных социальных сетях. Эту уязвимость будут использовать их конкуренты — Facebook, например — либо еще какие-то социальные сети. Копировать эти новости и размножать, чтобы каким-то образом компрометировать своего конкурента».

Неизвестно, что было на записях, которые утекли в сеть. Гипотетически в них могла содержаться коммерческая тайна либо разговоры, дискредитирующие спикеров. Кроме того, мошенники могли перемонтировать аудиодорожки или вырвать фразы из контекста. В любом случае российское законодательство вряд ли поможет потенциальным пострадавшим, предполагает директор юридической фирмы «Интернет и право» Антон Серго. Однако есть надежда на американские нормы, ведь именно в США зарегистрированы разработчики. «Претензии к площадке связаны с тем, что она не обеспечила должный уровень безопасности этих данных, которые она передавала, транслируя их. Что касается лица, которое их использовало, чисто теоретически можно говорить, что оно нарушило некие права, связанные с тем или иным лицом, чьи сообщения, допустим, использовались. Самое худшее, если эти сообщения будут вырваны из контекста»,— отмечает Серго.

Теоретически такие инциденты могут сказаться на репутации Clubhouse. Пока же аудитория соцсети ширится. По информации Forbes, к 20 февраля там зарегистрировалось 200 тыс. российских пользователей. Вместе с тем некоторые из них стали зарабатывать на беседах. Компании обращаются к наиболее популярным модераторам дискуссий с предложением организовать комнату, ведь за собой они приводят и свою аудиторию. Средний ценник у них варьируется от 25 тыс. до 150 тыс. руб. Все зависит от количества подписчиков, рассказал “Ъ FM” миллиардер Игорь Рыбаков, у которого в Clubhouse более 70 тыс. подписчиков. На днях он поставил рекорд, собрав в одной комнате более 8,5 тыс. человек. На этом фоне к нему обращались несколько компаний с предложением промодерировать беседы. За это он запросил 300 тыс. руб., и как минимум организаторы одной дискуссии согласились, говорит Рыбаков:

«Компании готовы на это тратить деньги, они хотят прокачать свои аккаунты, своих людей, понимая, что инфлюенсеры — это стратегическое преимущество для поиска “голов”, позиционирования своих товаров, услуг. Поэтому сейчас подвижные маркетинговые бюджеты и пиар-бюджеты в качестве эксперимента вкладывают, чтобы проверить эту новую площадку. Судя по всему, это будет продолжаться ближайшие два-три месяца, а потом все будет зависеть от того, какой выхлоп будет.

У Clubhouse огромное, мощное монетизационное будущее, оно пока не реализовано. Но сперва идет набор аудитории, а потом включение монетизации».

Главный вопрос сейчас: насколько история Clubhouse окажется длительной? Многие уже позабыли, например, такое приложение, как Periscope, которое в свое время стало необычайно популярным. Маркетологи не исключают, что через месяц пользователи «наиграются», и рынок начнет трансформироваться. Самые топовые блогеры станут либо задавать тренды, либо работать по контрактам, продавая аудиторию. Пока же Clubhouse занимает первое место среди самых популярных приложений в российском App Store. А энтузиасты выпустили и неофициальную версию для Android.