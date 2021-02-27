«Ростех» не попал в экс-управляющего «Мотовилихи»

Арбитражный суд Пермского края отказал ООО «РТ-Капитал» в удовлетворении требований о признании незаконными деяний бывшего управляющего ПАО «Мотовилихинские заводы» Виталия Шемигона. Так, ему ставилось в вину, что он затянул срок инвентаризации имущества, привлек для этого стороннюю организацию и совершал необоснованные траты средств предприятия. Отдельно заявитель указывал на несоблюдение очередности удовлетворения требований кредиторов. Суд счел эти доводы недоказанными. Эксперты говорят, что в случае удовлетворения требований «РТ-Капитал» с господина Шемигона могли быть взысканы убытки должника.



С жалобой на бездействие конкурсного управляющего Виталия Шемигона и требованием об его отстранении от должности ООО «РТ-Капитал» (входит в «Ростех») обратилось в прошлом году. К ним присоединилось и АО «Рособоронэкспорт». Напомним, Виталий Шемигон был предложен в качестве конкурсного управляющего ПАО «Мотовилихинские заводы» на первом собрании кредиторов предприятия, на котором большинство имели представители структур «Ростеха». В декабре 2018 года эту кандидатуру утвердил суд. После начала конфликта с кредиторами Виталий Шемигон обратился с ходатайством об освобождении от должности по собственному желанию, которое было удовлетворено в сентябре прошлого года.

В итоге «РТ-Капитал» и АО «Рособоронэкспорт» выдвинули в адрес Виталия Шемигона ряд претензий. По мнению заявителей, конкурсный управляющий затянул оценку имущества ПАО «Мотовилихинские заводы», которая продолжалась более года. При этом для данной процедуры он привлек ООО «Консалтинговая компания „Актив“». Как указывает «РТ-Капитал», инвентаризационная комиссия под председательством Виталия Шемигона состояла из восьми представителей структурных подразделений ПАО, а также одного сотрудника консалтинговой компании.

Из этого заявитель сделал вывод, что фактически инвентаризацией занимались сотрудники «Мотовилихи», а привлечение «Актива» для этой процедуры, как и выплата компании 3,6 млн руб., были необоснованными.



В числе претензий к господину Шемигону были также указаны договорные отношения с ООО «Альтер-Тур». Это общество оказывало должнику услуги по бронированию авиа- и железнодорожных билетов, их доставке и оказанию консультационных услуг. При этом платежи в пользу «Альтер-Тур» производились со спецсчета, на который поступали средства для выполнения гособоронзаказа. В результате заявитель счел, что конкурсный управляющий произвел расходы на сумму не менее 17,694 млн руб., что привело к уменьшению конкурсной массы. Кроме того, в «РТ-Капитал» посчитали, что Виталий Шемигон не принимал меры по исполнению предписаний надзорных органов, среди которых были ФАС и МЧС. Это привело к возникновению убытков должника из-за штрафных санкций на сумму более 590 тыс. руб. Также, по мнению заявителя, Виталий Шемигон нарушил порядок расчетов с кредиторами: при наличии кредиторов третьей очереди он произвел их лицам, входивших в пятую очередь.

Cам Виталий Шемигон требования заявителей не признал. Комментируя срок инвентаризации, он указал, что ПАО «Мотовилихинские заводы» является крупным предприятием, имущество которого состоит примерно из 5 тыс. позиций. При этом срок инвентаризации неоднократно продлевался по решению суда.

Объясняя привлечение сторонней компании для инвентаризации, господин Шемигон сообщил, что «Мотовилиха», даже находясь в процедуре конкурсного производства, продолжала выполнять гособоронзаказ, чем и были заняты работники. Поэтому привлечение компании «Актив» было необходимо, в том числе и для получения объективного и всестороннего результата оценки.

Говоря о взаимоотношениях с ООО «Альтер-Тур», конкурсный управляющий сообщил, что договоры с обществом заключались еще до банкротства предприятия и затем неоднократно пролонгировались. Платежи в пользу «Альтер-Тур» осуществлялись в рамках исполнения контрактов по гособоронзаказу, поэтому они не повлияли на уменьшение конкурсной массы.

В итоге суд в удовлетворении требований «РТ-Авто» и АО «Рособоронэкспорт» отказал.

Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт говорит, что решение суда выглядит обоснованным. Так, многочисленные претензии к конкурсному управляющему были отклонены из-за отсутствия доказательной базы. Эксперт отмечает, что если заявитель хотел создать доказательную базу, чтобы указать на причастность действий или бездействия Виталия Шемигона к формированию убытков и денежных потерь предприятия, то, учитывая основной текст определения, это практически не удалось. «Если бы действия господина Шемигона были признаны незаконными и была бы доказана его вина в образовании убытков предприятия, а значит ущемления интересов кредиторов, то в этом случае «РТ-Капитал» мог выступить с заявлением об их взыскании с конкурсного управляющего»,— пояснил господин Иккерт.

Дмитрий Астахов