В Тюменской области разблокируют льготные транспортные карты

С 1 марта в Тюменской области отменят блокировку льготных транспортных карт жителей Тюменской области старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Решение об этом принял оперштаб региона.

Льготные транспортные карты в регионе заблокированы с 16 ноября 2020 года в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Всего было заблокировано 87 тыс. транспортных карт.

«Блокировка транспортных карт отменяется по многочисленным просьбам жителей региона в рамках смягчения ограничительных мер. Тем не менее людям из группы риска по-прежнему нужно соблюдать режим самоизоляции. Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!», — обратился к пожилым гражданам губернатор Тюменской области Александр Моор.

Отметим, что с начала пандемии общее число инфицированных в регионе составило 31 137 человек, более 29 тыс. из них выздоровели, 284 пациента скончались.