Кругом одни биткойны

К двенадцати и девяти годам строгого режима приговорил военный суд бывших следователей центрального аппарата ФСБ Сергея Белоусова и Алексея Колбова, признав их виновными в вымогательстве 65 млн руб. у Эраста Галумова — бывшего главы находящегося в ведении управделами президента ФГУП «Издательство "Известия"». Пикантность ситуации добавляет то обстоятельство, что по уголовному делу о якобы имевшем место мошенничестве, которое расследовали офицеры ФСБ, сам господин Галумов получил шесть лет колонии. Теперь его защита будет настаивать в апелляционной инстанции, что доказательства собирали следователи-преступники исключительно в своих личных корыстных интересах, а потому вынесенный на основании их деятельности приговор незаконен.
Рассмотрение уголовного дела офицеров ФСБ заняло у судьи 2-го Западного окружного суда Виталия Бакина немногим более трех месяцев. Как сообщал “Ъ”, недавно в прениях сторон представитель Генпрокуратуры Наталья Трошкина попросила суд признать подсудимых виновными в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорить майора Сергея Белоусова к тринадцати годам, а его подельника — уже бывшего сотрудника госбезопасности капитана запаса Алексея Колбова — к десяти годам. Дополнительное наказание в виде штрафа, который мог составить 70-кратную сумму взятки, прокуроры решили не запрашивать, посчитав, что с самих офицеров взять нечего, а для семей осужденных выплата все равно будет неподъемной.
В пятницу судья, назначив подсудимым на год меньше из запрошенных сроков, лишил их воинских званий.
Правда, каким образом криптовалюта попадет в казну, пока непонятно, поскольку подобных прецедентов еще не было.
Первоначальная сумма требований следователей Белоусова и Колбова была значительно больше — 65 млн руб. в биткойнах. Вымогали они эти деньги, как рассказывал “Ъ”, у сына бывшего гендиректора ФГУП «Издательство "Известия"» Эраста Галумова — своего подследственного, обвиненного в двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следователи за вознаграждение обещали смягчить наказание отцу и не привлекать к ответственности самого молодого человека. Однако последний предпочел обратиться в УСБ ФСБ, тем более что одним из условий при передаче денег было еще и признание Галумовым-старшим вины.
Бывший следователь центрального аппарата ФСБ России Сергей Белоусов
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Эраст Галумов возглавлял ФГУП с 2001 по 2013 год, а его преемница на этом посту посчитала, что он причинил ущерб предприятию при заключении инвестиционного контракта с компанией «Легаси» и управделами президента. Предполагалось, что ФГУП передаст инвестору свои помещения в аренду за $25 млн, убрав при этом из них ставший ненужным печатный станок и обеспечив дополнительной электроэнергией. Новый руководитель ФГУПа посчитала, что на эти цели необоснованно было потрачено 54 млн руб. В сентябре 2017 года появилось еще одно дело — о хищении более 100 млн руб. при обеспечении помещений энергией, которое объединили с первым.
После долгой разработки УСБ следователи были задержаны при получении очередного транша в биткойнах. Выяснилось, что с криптовалютой они были знакомы не понаслышке, так как служили в отделе по расследованию преступлений в сфере высоких технологий.
Он стал едва ли не главным свидетелем в антикоррупционном расследовании, но остался обвиняемым в своем. Более того, его дело первым оказалось в суде — по одному обвинению преследование прекратили, а по второму он получил, как сообщал “Ъ” в ноябре прошлого года, шесть лет общего режима.
По словам адвоката Владимира Семенцова, Эраст Галумов, дававший показания по видео-конференц-связи из «Лефортово» по делу своих бывших следователей, ждал вынесения им приговора. «Мы подавали лишь краткую апелляционную жалобу на приговор по своему делу, а полная будет подана сейчас»,— отметил защитник. По его словам, военный суд подтвердил — следователи ФСБ были заинтересованными в исходе расследования, что запрещено ст. 61 УПК РФ, а потому собранные ими доказательства являются недопустимыми в соответствии с другой статьей УПК — 75-й. «Мы удовлетворены обвинительным приговором Белоусову и Колбову, но не сроками, к которым их приговорили»,— заявил господин Семенцов, отметив, что ему «по-человечески жалко» молодых людей.