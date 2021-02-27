Кругом одни биткойны

К двенадцати и девяти годам строгого режима приговорил военный суд бывших следователей центрального аппарата ФСБ Сергея Белоусова и Алексея Колбова, признав их виновными в вымогательстве 65 млн руб. у Эраста Галумова — бывшего главы находящегося в ведении управделами президента ФГУП «Издательство "Известия"». Пикантность ситуации добавляет то обстоятельство, что по уголовному делу о якобы имевшем место мошенничестве, которое расследовали офицеры ФСБ, сам господин Галумов получил шесть лет колонии. Теперь его защита будет настаивать в апелляционной инстанции, что доказательства собирали следователи-преступники исключительно в своих личных корыстных интересах, а потому вынесенный на основании их деятельности приговор незаконен.

Рассмотрение уголовного дела офицеров ФСБ заняло у судьи 2-го Западного окружного суда Виталия Бакина немногим более трех месяцев. Как сообщал “Ъ”, недавно в прениях сторон представитель Генпрокуратуры Наталья Трошкина попросила суд признать подсудимых виновными в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорить майора Сергея Белоусова к тринадцати годам, а его подельника — уже бывшего сотрудника госбезопасности капитана запаса Алексея Колбова — к десяти годам. Дополнительное наказание в виде штрафа, который мог составить 70-кратную сумму взятки, прокуроры решили не запрашивать, посчитав, что с самих офицеров взять нечего, а для семей осужденных выплата все равно будет неподъемной.

В пятницу судья, назначив подсудимым на год меньше из запрошенных сроков, лишил их воинских званий.

При этом суд постановил обратить в доход государства средства, являвшиеся предметом взятки,— несколько биткойнов на общую сумму 15 млн руб., которые являлись вещдоком по уголовному делу.

Правда, каким образом криптовалюта попадет в казну, пока непонятно, поскольку подобных прецедентов еще не было.

Первоначальная сумма требований следователей Белоусова и Колбова была значительно больше — 65 млн руб. в биткойнах. Вымогали они эти деньги, как рассказывал “Ъ”, у сына бывшего гендиректора ФГУП «Издательство "Известия"» Эраста Галумова — своего подследственного, обвиненного в двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следователи за вознаграждение обещали смягчить наказание отцу и не привлекать к ответственности самого молодого человека. Однако последний предпочел обратиться в УСБ ФСБ, тем более что одним из условий при передаче денег было еще и признание Галумовым-старшим вины.

Бывший следователь центрального аппарата ФСБ России Сергей Белоусов Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Эраст Галумов возглавлял ФГУП с 2001 по 2013 год, а его преемница на этом посту посчитала, что он причинил ущерб предприятию при заключении инвестиционного контракта с компанией «Легаси» и управделами президента. Предполагалось, что ФГУП передаст инвестору свои помещения в аренду за $25 млн, убрав при этом из них ставший ненужным печатный станок и обеспечив дополнительной электроэнергией. Новый руководитель ФГУПа посчитала, что на эти цели необоснованно было потрачено 54 млн руб. В сентябре 2017 года появилось еще одно дело — о хищении более 100 млн руб. при обеспечении помещений энергией, которое объединили с первым.

После долгой разработки УСБ следователи были задержаны при получении очередного транша в биткойнах. Выяснилось, что с криптовалютой они были знакомы не понаслышке, так как служили в отделе по расследованию преступлений в сфере высоких технологий.

Между тем на чисто «экономическое» уголовное дело Эраста Галумова, возбужденное, кстати, после двух десятков окончившихся ничем проверок, арест следователей никак не повлиял.

Он стал едва ли не главным свидетелем в антикоррупционном расследовании, но остался обвиняемым в своем. Более того, его дело первым оказалось в суде — по одному обвинению преследование прекратили, а по второму он получил, как сообщал “Ъ” в ноябре прошлого года, шесть лет общего режима.

По словам адвоката Владимира Семенцова, Эраст Галумов, дававший показания по видео-конференц-связи из «Лефортово» по делу своих бывших следователей, ждал вынесения им приговора. «Мы подавали лишь краткую апелляционную жалобу на приговор по своему делу, а полная будет подана сейчас»,— отметил защитник. По его словам, военный суд подтвердил — следователи ФСБ были заинтересованными в исходе расследования, что запрещено ст. 61 УПК РФ, а потому собранные ими доказательства являются недопустимыми в соответствии с другой статьей УПК — 75-й. «Мы удовлетворены обвинительным приговором Белоусову и Колбову, но не сроками, к которым их приговорили»,— заявил господин Семенцов, отметив, что ему «по-человечески жалко» молодых людей.

Сергей Сергеев