Опасность схода лавин в Краснодарском крае сохранится до 1 марта

На Кубани продлили действие экстренного предупреждения об опасности схода лавин до 1 марта включительно. По информации ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» лавиноопасно в этот период будет в горах на территории всего Краснодарского края. Исключение составят горные районы города-курорта Сочи, расположенные на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря.

МЧС региона предупреждает жителей и гостей Кубани, что в указанный период повышена вероятность возникновение ЧС и происшествий, которые могут привести к повреждениям зданий и сооружений, обрыву линий связи и электропередач, разрушению объектов инфраструктуры, затруднениям в работе транспорта. Из-за схода лавин могут быть перекрыты автомобильные дороги, мосты и тоннели.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю просит жителей соблюдать осторожность и напоминает основные правила поведения в районах схода лавин. Не рекомендуется выходить в горы в случае снегопада, а оказавшись в горах необходимо следить за изменением погоды и избегать мест возможного схода снежных масс, склонов с крутизной от 30 до 45 градусов.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, экстренное предупреждение об опасности схода лавин было объявлено 5 февраля, и с того момента дважды продлевалось, в последний раз – до 26 февраля.

Ольга Логинова