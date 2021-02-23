В Краснодарском крае на три дня продлили экстренное предупреждение об опасности схода лавин

По оперативным данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» опасность схода лавин сохранится в горах на территории Краснодарского края в период с 23 по 26 февраля 2021 года. Исключение составят горные районы города-курорта Сочи, которые находятся на высоте более 1500 м над уровнем моря.

В этот период велика вероятность возникновение ЧС и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач, объектов инфраструктуры, затруднениями в работе транспорта. Сход лавин может стать причиной перекрытия автомобильных дорог, мостов и тоннелей.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю просит жителей соблюдать осторожность и напоминает основные правила поведения в районах схода лавин. Не рекомендуется выходить в горы в случае снегопада, избегать мест возможного схода снежных масс, склонов с крутизной от 30 до 45 градусов.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», экстренное предупреждение по лавиноопасности действует в Краснодарском крае с 5 февраля, 20 февраля оно было продлено до 23 февраля.

Ольга Логинова