Еще один общественник заявился на конкурс на пост главы Перми

Глава Пермского отделения Фонда содействия развитию городов «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца», координатор сообщества «Велосипедизация Перми» Александр Синявский подал документы на конкурс по отбору главы города. Об этом сообщил сам господин Синявский на своей странице в Facebook.

Общественник разместил в соцсети видео, в котором отметил, что изучил программу развития Перми и программу развития транспортной инфраструктуры, и эти документы его «не впечатлили». Также он пообещал бороться за возвращение прямых выборов мэра Перми.

Документы от кандидатов на пост главы Перми принимаются со 2 февраля до 4 марта. Сам конкурс запланирован на 18 марта. Претенденты на руководящую должность представят программу развития муниципалитета, а также пройдут индивидуальное собеседование. По его итогам комиссия, состоящая из представителей муниципалитета и краевых властей, предложит Пермской думе не менее двух кандидатов. Главой станет тот, кого поддержит большинство депутатов.

По информации cобеседников “Ъ-Прикамье”, основным кандидатом на пост градоначальника является исполняющий полномочия главы города Алексей Демкин. Ранее о сдаче документов на конкурс заявили депутат Пермской думы от КПРФ Геннадий Сторожев, депутат заксобрания Пермского края от ЛДПР Александр Григоренко и координатор Пермского штаба Алексея Навального Сергей Ухов. Также о своем желании участвовать в конкурсе заявлял известный пермский правозащитник Денис Галицкий.