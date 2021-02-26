Следователи возбудили дело из-за гибели рабочих в Сормове

Региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ) из-за гибели двух рабочих в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, рабочие погибли во время проведения земляных работ на улице Светлоярской 26 февраля. Они находились в вырытой траншее глубиной около пяти метров, когда произошел обвал грунта.

На месте происшествия работают следователи СК. «В ходе расследования уголовного дела действиям лиц, ответственным за соблюдение правил безопасности при производстве земляных работ будет дана юридическая оценка»,— сообщили в ведомстве.

Анастасия Еремина