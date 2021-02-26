Краснодарский краевой суд отменил приговор адвокату Беньяшу

Уголовное дело в отношении краснодарского адвоката Михаила Беньяша о нападении на полицейских будет рассмотрено заново новым составом суда, сообщил “Ъ” сам господин Беньяш после окончания заседания краевого суда. В октябре 2019 года Ленинский суд Краснодара приговорил его к выплате штрафа в сумме 30 тыс. руб.

Краевой суд огласил только резолютивную часть решения, поэтому участникам процесса пока неизвестно, какими мотивами руководствовалась апелляционная инстанция при отмене судебного акта. «Я полагаю, что краевой суд обратил внимание на серьезные процессуальные нарушения, допущенные первой инстанцией»,— пояснил Михаил Беньяш.

Как ранее писал “Ъ”, в день протестной акции 9 сентября 2018 года господин Беньяш был доставлен в полицию, после чего оперативники сообщили, что адвокат ударил одного из них и укусил второго. В свою очередь, адвокат настаивает на том, что полицейские оговорили его, чтобы избежать ответственности за то, что они избили его.

Подробнее — в материале “Ъ” «Обвинение оштрафовали на 10 тысяч».

Анна Перова, Краснодар