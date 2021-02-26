ФСБ пресекла незаконные частные авиаперевозки из Краснодарского края в Ростовскую область

Фото: пресс-служба Московского межрегионального СУТ СК России

В Краснодарском крае сотрудники регионального УФСБ задержали капитана частного самолета ТР-301, который незаконно осуществлял пассажирские авиаперевозки. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального СУТ СК России.

Установлено, что работники трех коммерческих организаций публиковали на сайтах объявления об оказании услуг по перевозке пассажиров на воздушном судне. Стоимость перелета из ст. Новотиторовской Краснодарского края (аэродром «Азимут») в Ростовскую область (аэродром в п. Пешково) составляла 200 тыс. руб.

26 декабря 2020 года под наблюдением силовиков капитану самолета передали деньги и он осуществил посадку пассажиров. После чего его задержали.

В сообщении СК указано, что капитан не имел соответствующего допуска к выполнению полетов в этом качестве, на борту отсутствовали судовые документы и пассажирские кресла с поясными ремнями.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (покушение на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам).

Наталья Решетняк