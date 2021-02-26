Экс-министр сам нашелся

В Ингушетии задержали бывшего министра внутренних дел республики Ахмеда Погорова, который в апреле 2019 года был объявлен в межгосударственный розыск по обвинению в причастности к организации массовых беспорядков. Так как экс-министр был еще заочно арестован, то его сразу после задержания отвезли в СИЗО города Нальчик. По некоторым данным, господин Погоров сам мог сообщить правоохранителям о том, что он находится в своем доме в Карабулаке, куда за ним и приехали силовики.

Ахмед Погоров был задержан в пятницу утром в своем доме в Карабулаке. Судя по видеоролику, попавшему в социальные сети, можно предположить, что визит силовиков не стал неожиданным для экс-министра. Он самостоятельно вышел из дома, был без наручников, но с дорожной сумкой, которую затем передал одному из оперативников, попросив положить ее в багажник. Со стороны происходящее выглядело так, как будто экс-министр в сопровождении охранников отправляется в командировку.

Как ранее рассказывал “Ъ”, экс-глава МВД Ингушетии и один из лидеров оппозиционной организации «Всемирный ингушский конгресс» Ахмед Погоров был объявлен в розыск в апреле 2019 года. Бывшего министра вместе с другими ингушскими активистами обвинили в организации беспорядков в ходе протестных акций противников соглашения об административной границе между Чечней и Ингушетией. Дело в том, что после санкционированного митинга часть манифестантов решила остаться на площади в центре Магаса бессрочно. Утром их попытались вытеснить бойцы Росгвардии. Во время завязавшейся драки в ход пошли полицейские дубинки, палки, камни и стулья.

В какой-то момент в ситуацию вмешались сотрудники местного МВД, которые пытались прекратить потасовку. Протестующие ушли из Магаса и перекрыли федеральную трассу «Кавказ», которую после переговоров удалось освободить только к вечеру. Тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил в эфире местного телевидения, что потребует «жесткого наказания» для организаторов митинга, «чтобы другим неповадно было».

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В Ингушетии активно заработали силовики. В отпуск с последующим увольнением был отправлен глава республиканского МВД Дмитрий Кава, а прибывшее на место столкновений подразделение ингушской полиции было распущено. В республике прошла серия обысков и арестов. Под стражей оказались более 30 человек. В их числе известные общественные деятели Малсаг Ужахов, Муса Мальсагов, Барах Чемурзиев и Зарифа Саутиева. А бывший глава республиканского МВД Ахмед Погоров скрылся, его объявили в межгосударственный розыск, предъявив заочное обвинение по ч. 1 ст. 282.1 (организация экстремистского сообщества) УК и ч. 2 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК. Позже экс-министр был заочно арестован. Пока господин Погоров скрывался, к нему домой в Карабулак, а также к его близким родственникам неоднократно приходили с обысками.

«Каждый раз они (силовики.— “Ъ”) говорили, что ищут оружие, но ничего не находили и не могли найти, так как у нас никакого оружия не было. На нас просто оказывали давление»,— заявил “Ъ” один из родственников экс-министра.

По некоторым данным, Ахмед Погоров мог сам сообщить правоохранителям о том, что он находится дома. «Он (Погоров.— “Ъ”) сам как бывший силовик прекрасно понимал, что рано или поздно будет задержан, поэтому и решил явиться добровольно»,— рассказали “Ъ” в окружении бывшего министра. Сразу после задержания в Карабулаке господина Погорова отвезли в СИЗО города Нальчика.

Муса Мурадов