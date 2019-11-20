В ингушских границах проявилась политика

Уголовное преследование лидеров прошедших год назад протестных акций против изменения административной границы между Ингушетией и Чечней является политически мотивированным и имеет цель подавить в республике общественное движение, заявили адвокаты фигурантов этого дела. Их поддержали и в российском правозащитном центре «Мемориал», представитель которого Олег Орлов заявил о том, что «силовики сами во время проведения мирных митингов спровоцировали беспорядки».

«Судят не Малсага Ужахова или Бараха Чемурзиева (фигуранты уголовных дел.— “Ъ”), судят нас с вами, чтобы у нас отбить охоту участвовать в общественной жизни и публично высказывать свое мнение»,— заявил на пресс-конференции в российском правозащитном центре «Мемориал» адвокат Магомед Абубакаров. Он уверен, что уголовные дела против лидеров ингушского протеста сфальсифицированы и имеют цель подавить в республике общественную активность. «Многие месяцы держат в заключении ни в чем не повинных людей, практически не проводя с ними следственных действий»,— пожаловался защитник. По его словам, на находящихся в заключении активистов оказывается моральное и психологическое давление.

Напомним, прошлогодние протесты в Ингушетии были спровоцированы соглашением о границе с Чечней. Противники договора считают его несправедливым, так как у республики в пользу соседей якобы забирают исконно ингушские территории. Протест оказался столь массовым, что власти были вынуждены согласовать проведение в Магасе двухнедельного митинга. Тогдашний глава республики Юнус-Бек Евкуров заявил, что «дело не в границе: если бы не было этой темы, нашлись бы другие поводы давить на власть». Соглашение отменено не было, его законность подтвердил Конституционный суд РФ, а ряду участников и организаторов митингов в Магасе были предъявлены обвинения в нарушении закона.

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По версии следствия, после санкционированного митинга часть манифестантов решила остаться на площади в центре Магаса бессрочно. Утром их попытались вытеснить бойцы Росгвардии. В ходе завязавшейся драки в ход пошли полицейские дубинки, палки, камни и стулья. В какой-то момент в ситуацию вмешались сотрудники местного МВД, которые пытались прекратить потасовку. Протестующие ушли из Магаса и перекрыли федеральную трассу «Кавказ», которую после переговоров удалось освободить только к вечеру. Юнус-Бек Евкуров заявил в эфире местного телевидения, что потребует «жесткого наказания» для организаторов митинга, «чтобы другим неповадно было».

В Ингушетии активно заработали силовики. В отпуск с последующим увольнением был отправлен глава республиканского МВД Дмитрий Кава, а прибывшее на месте столкновений подразделение ингушской полиции было распущено. В республике прошла серия обысков и арестов. По словам адвокатов, сегодня под стражей находятся более 30 человек. В их числе известные общественные деятели Малсаг Ужахов, Муса Мальсагов, Барах Чемурзиев и Зарифа Саутиева. А бывший глава республиканского МВД Ахмед Погоров объявлен в розыск.

Представляющие интересы фигурантов дела адвокаты убеждены, что подзащитные ни в чем не виновны.

«Следователи демонстративно нарушают право обвиняемых на защиту, чиня препятствия работе адвокатов»,— заявил адвокат Алексей Мирошниченко.





Так, по его словам, следователи отказываются контактировать с адвокатами, не давая номера телефонов. «Нам приходится связываться со следователями, пользуясь услугами почты России, из-за чего не удается в срок передавать своим процессуальным оппонентам ходатайства и другую важную информацию»,— пожаловался господин Мирошниченко.

Мнение адвокатов фигурантов протестного дела разделил и представитель российского правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Он считает, что «беспорядки в Магасе во время митингов были спровоцированы действиями силовиков». «Силовики начали применять силу, и тогда молодежи ничего не оставалось как защитить женщин и стариков»,— уверен правозащитник.

Муса Мурадов