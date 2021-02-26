Utair снова будет совершать рейсы из Ростова в Сочи

Авиакомпания Utair c 3 марта возобновит рейсы из Ростова в Сочи, сообщает пресс-служба аэропорта Платов. Перелеты по маршруту Сочи — Ростов-на-Дону — Сочи будут проходить по средам и воскресеньям на самолетах ATR-72 вместимостью 70 пассажиров.

Из аэропорта Сочи самолет будет вылетать в 15:20 и садиться в Платове в 16:50. Из Ростова борт будет отправляться в 17:40, а в 19:10 прибывать в Сочи. После 21 марта расписание рейсов из Сочи изменится. В сообщении отмечается, что авиакомпания «Азимут» совершает ежедневные рейсы в Сочи из Платова.

Наталья Шинкарева