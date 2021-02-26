Приговор ветеринарам потерял силу

При рассмотрении жалоб защиты областной суд в Белгороде отменил приговор и выпустил на свободу двух ветврачей, которые были осуждены за взятки и служебный подлог. Как оказалось, правоохранительные органы допустили несколько нарушений, которые привели к тому, что результаты расследования утратили юридическую силу. Ранее суд установил, что подсудимые брали деньги с местных компаний за оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов на мясную продукцию без ее фактического осмотра. Прокуратура пока рассматривает возможность обжаловать решение апелляционной инстанции.
В конце прошлого года Свердловский райсуд Белгорода признал двух ветеринарных врачей местной государственной станции по борьбе с болезнями животных — Сергея Еременко и Владислава Горелова — виновными в получении взяток и служебном подлоге (п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 1 ст. 292 УК РФ). Мужчины получили по семь с половиной лет колонии строгого режима и штрафы по 1 млн руб. После вынесения приговора они были взяты под стражу.
С января 2018 по май 2019 года ветврачи получили порядка 540 тыс. руб. При этом свою вину подсудимые не признали. Они утверждали, что проводили осмотр продукции на территории складов и непосредственно на местах нахождения грузовых машин, перевозивших ее по территории Белгородской области. Согласно версии подсудимых, компании возмещали им транспортные расходы от 500 руб. до 1 тыс. руб. в зависимости от дальности поездки. Так фирмы экономили деньги: им дешевле было оплатить поездку ветврачей, чем тратиться на транспортировку продукции на склад.
Первое уголовное дело в отношении Сергея Еременко и Владислава Горелова было возбуждено управлением Следственного комитета России (СКР) по Белгородской области в июне 2019 года. Позже добавилось еще несколько десятков уголовных дел, объединенных в одно производство. Рассмотрение материалов в Свердловском райсуде началось в сентябре прошлого года.
После вынесения приговора защита Сергея Еременко и Владислава Горелова подала апелляционные жалобы.
Как оказалось, на стадии предварительного расследования он должным образом не принял к производству новые уголовные дела, объединенные впоследствии со старыми. Апелляционная инстанция посчитала это основанием для отмены приговора. Коллегия судей в определении указала, что норма права об обязательном принятии дел к производству направлена на недопущение расследования «в вольной процедуре».
Кроме того, коллегия обратила внимание еще на одно нарушение, о котором говорили защитники. В жалобе адвокаты утверждали, что протокол об окончании ознакомления с уголовным делом в 25 томов был фальсифицирован. Оказалось, защита и обвиняемые изучали материалы всего лишь неделю. С учетом объемов дела скорость ознакомления должна была составлять пять томов в день, что представилось коллегии судей заведомо неисполнимым.
«Суд посчитал, что он не может дать правовую оценку приговору, так как то, что написал следователь, не имеет юридической силы. В связи с этим дело вернули в прокуратуру для устранения препятствий для его рассмотрения»,— пояснил господин Стрелков. По его словам, Сергей Еременко и Владислав Горелов освобождены из-под стражи.
В пресс-службе регионального управления СКР узнали об отмене приговора от “Ъ”. Там пояснили, что комментировать дальнейшее развитие событий пока рано, так как неизвестно, будет ли прокуратура обжаловать решение облсуда. В пресс-службе областной прокуратуры сказали “Ъ”, что профильное подразделение пока не приняло решение об обжаловании. Уголовное дело в ведомство еще не поступило.