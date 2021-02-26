Приговор ветеринарам потерял силу

При рассмотрении жалоб защиты областной суд в Белгороде отменил приговор и выпустил на свободу двух ветврачей, которые были осуждены за взятки и служебный подлог. Как оказалось, правоохранительные органы допустили несколько нарушений, которые привели к тому, что результаты расследования утратили юридическую силу. Ранее суд установил, что подсудимые брали деньги с местных компаний за оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов на мясную продукцию без ее фактического осмотра. Прокуратура пока рассматривает возможность обжаловать решение апелляционной инстанции.

В конце прошлого года Свердловский райсуд Белгорода признал двух ветеринарных врачей местной государственной станции по борьбе с болезнями животных — Сергея Еременко и Владислава Горелова — виновными в получении взяток и служебном подлоге (п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 1 ст. 292 УК РФ). Мужчины получили по семь с половиной лет колонии строгого режима и штрафы по 1 млн руб. После вынесения приговора они были взяты под стражу.

Как установил суд, господа Еременко и Горелов брали деньги от представителей местных компаний, занимавшихся оборотом продукции животноводства, за оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов на мясную продукцию без ее фактического осмотра.

С января 2018 по май 2019 года ветврачи получили порядка 540 тыс. руб. При этом свою вину подсудимые не признали. Они утверждали, что проводили осмотр продукции на территории складов и непосредственно на местах нахождения грузовых машин, перевозивших ее по территории Белгородской области. Согласно версии подсудимых, компании возмещали им транспортные расходы от 500 руб. до 1 тыс. руб. в зависимости от дальности поездки. Так фирмы экономили деньги: им дешевле было оплатить поездку ветврачей, чем тратиться на транспортировку продукции на склад.

Первое уголовное дело в отношении Сергея Еременко и Владислава Горелова было возбуждено управлением Следственного комитета России (СКР) по Белгородской области в июне 2019 года. Позже добавилось еще несколько десятков уголовных дел, объединенных в одно производство. Рассмотрение материалов в Свердловском райсуде началось в сентябре прошлого года.

После вынесения приговора защита Сергея Еременко и Владислава Горелова подала апелляционные жалобы.

Адвокаты осужденных настаивали на наличии грубых процессуальных нарушений, которые допустил следователь.

Как оказалось, на стадии предварительного расследования он должным образом не принял к производству новые уголовные дела, объединенные впоследствии со старыми. Апелляционная инстанция посчитала это основанием для отмены приговора. Коллегия судей в определении указала, что норма права об обязательном принятии дел к производству направлена на недопущение расследования «в вольной процедуре».

Кроме того, коллегия обратила внимание еще на одно нарушение, о котором говорили защитники. В жалобе адвокаты утверждали, что протокол об окончании ознакомления с уголовным делом в 25 томов был фальсифицирован. Оказалось, защита и обвиняемые изучали материалы всего лишь неделю. С учетом объемов дела скорость ознакомления должна была составлять пять томов в день, что представилось коллегии судей заведомо неисполнимым.

Как пояснил “Ъ” адвокат Сергея Еременко Дмитрий Стрелков, облсуд признал, что следствие производилось ненадлежащим образом.

«Суд посчитал, что он не может дать правовую оценку приговору, так как то, что написал следователь, не имеет юридической силы. В связи с этим дело вернули в прокуратуру для устранения препятствий для его рассмотрения»,— пояснил господин Стрелков. По его словам, Сергей Еременко и Владислав Горелов освобождены из-под стражи.

В пресс-службе регионального управления СКР узнали об отмене приговора от “Ъ”. Там пояснили, что комментировать дальнейшее развитие событий пока рано, так как неизвестно, будет ли прокуратура обжаловать решение облсуда. В пресс-службе областной прокуратуры сказали “Ъ”, что профильное подразделение пока не приняло решение об обжаловании. Уголовное дело в ведомство еще не поступило.

Сергей Толмачев, Воронеж