Треть казанских выпускников намерена работать в IT-сфере

Треть выпускников из Казани желает работать в IT-отрасле. Исследование провели специалисты компании Maximum Education совместно с порталом «Навигатор поступления».

Отмечается, что опрос проводился с 18 по 24 февраля среди учеников 11-х классов. В нем приняли участие свыше 1 тыс. школьников из всех регионов РФ.

23% респондентов, желающих работать в IT-сфере, хотели бы поступить на специальность «информационная безопасность», 10% — на специальность «программная инженерия», 9% — «информационные системы и технологии», 8%, — «прикладная информатика» и 7% — «прикладная информатика и математика».

31% опрошенных заявили, что хотели бы зарабатывать 30-50 тыс. руб. в месяц в первый год работы после получения диплома, 29% — 50-80 тыс., 27% — свыше 100 тыс. руб., еще 13% — 80-100 тыс. руб.

16% казанских выпускников заявили о желании работать в компании «Яндекс», 9% — Google, 6% — в Сбербанке, 4% — в Microsoft и еще 3% — в Mail.ru Group.

"Ъ-Казань"