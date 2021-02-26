Свердловское УФАС признало ненадлежащим видеоролик «Брусники» с девочкой с неприличным жестом

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области признала ненадлежащим содержание рекламного ролика застройщика «Брусника», в котором девочка во время переезда из старого дома демонстрирует средний палец, сообщили в пресс-службе УФАС.

В видеоролике, размещенном на YouTube-канале «Брусники» в октябре 2020 года, показана девочка в старой квартире накануне переезда. Затем она идет по двору мимо старого дома и других детей. Сев в машину, девочка оборачивается в сторону старого дома, улыбается и показывает средний палец. Слоган рекламы: «Потому что надоело ютиться. Потому что дети. Потому что хочется. Потому что пора. Потому что "Брусника"».

По мнению комиссии, поводом для административного преследования застройщика по ч.1 ст.14.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства о рекламе») стали выявленные нарушения по ч. 6 ст. 5, п. 4 ч. 4 ст. 5, п.п. 2, 4, 5 ст. 6 ФЗ «О рекламе»: «а именно таких требований, как недопустимость использования непристойных и оскорбительных образов, формирование негативного отношения к лицам, проживающим в домах советской застройки». «Также комиссия рассматривает нарушение ряда запретов, связанных с защитой несовершеннолетних: они могут посчитать, что проживание в новых домах компании "Брусника" ставит их в превосходительное положение, нежели несовершеннолетние, проживающие в домах старой застройки»,— рассказали в УФАС, отметив, что данный ролик побуждает детей просить у родителей приобрести жилье в рекламируемых домах.

Окончательное решение по законности содержимого ролика будет подготовлено позднее, при этом к ответственности могут быть привлечены рекламодатель, распространитель и производитель ролика. Причастные лица еще будут устанавливаться.

Застройщик намерен обжаловать решение комиссии УФАС. По словам представителя «Брусники», рекламный ролик не носит оскорбительный характер. «Во-первых, ролик был направлен на поднятие социальной проблемы, что в России недостаточно внимания уделяется комфортной среде и придворовым территориям. Оскорбления людей, живущих в старом фонде, не было. Во-вторых, возможно, жест был оскорбительным в самом начале, но в современной культуре он имеет гораздо большее значение: как мы заявили в процессе, это лицемерие — считать, что это фаллический символ. В принципе, наш ролик можно рассматривать как социальную рекламу»,— отметил собеседник “Ъ-Урал”.

Напомним, в ноябре 2020 года информагентство «Уралинформбюро» и СРОО «Безопасное детство» направили в прокуратуру Свердловской области обращение о нарушениях по п.4 ч.4 ст.5 и п.6 ст.5 ФЗ «О рекламе» (Формирование негативного отношения к лицам, не пользующимся рекламируемыми товарами, или осуждение таких лиц). По мнению заявителей, реклама формирует негативное отношение к жителям многоэтажных домов застройки прошлого века и к тем, кто не воспользовался услугами «Брусники», при этом показанный в ролике девочкой средний палец «символизирует оскорбительную демонстрацию мужского полового органа, при этом ассоциируясь с бранным словом, обозначающим мужской половой орган».

Ирина Пичурина