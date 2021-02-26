Комитет по законодательству петербургского ЗакСа поддержал изменение молодежной политики города

По результатам рабочего заседания 26 февраля комитет по законодательству ЗакСобрания порекомендовал депутатам принять пакет законопроектов в сфере молодежной политики. Пакет направлен на приведение молодежной политики Петербурга к соответствию с принципами, обозначенными президентом Владимиром Путиным.

Модернизация правовой базы молодежной политики направлена на увеличение роли молодежи в политической и общественной жизни Санкт-Петербурга. В частности, молодежные организации смогут принимать участие в разработке проектов бюджета города. Также один из законопроектов предусматривает особые меры поддержки молодых (до 40 лет) ученых.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о назначении Марины Григорьевой председателем комитета молодежной политики Смольного.