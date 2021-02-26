«В салоне электромобля небывалый простор»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какими характеристиками обладает модель от Hyundai Motor.

Глядя на то, какие электромобили появляются на рынке, иногда даже становится немного жалко, что пока вся эта история не про нас. На днях Hyundai Motor провела онлайн-премьеру модели Ioniq 5. Ioniq — это суббренд корейского автопроизводителя, под которым предполагается выпускать модели с перспективными типами привода, прежде всего, электрическими. А индексом «5» автопроизводитель решил обозначить новый среднеразмерный кроссовер марки.

Внешне, как отмечает пресс-релиз, машина чем-то напоминает Hyundai Pony — модель, с которой без малого полвека назад началась история корейской марки. Но поскольку у нас с вами это не вызывает никаких ностальгических переживаний, то мы можем просто оценить и мощную заднюю стойку и выразительную выштамповку в форме буквы Z на борту.

Поскольку это электромобиль, а, значит, все компоненты привода у него занимают мало места, удалось в принципе получить трехметровую колесную базу у небольшого автомобиля, что вкупе с абсолютно плоским полом позволило получить небывалый простор в салоне. Последний оборудован, следуя дизайнерской концепции, Living Space — это такое место для отдыха. На фото, приложенном к пресс-релизу, показано, что водительское кресло можно превратить в место для сна — даже под лодыжки выдвигается специальная подушка.

Самая мощная версия Ioniq 5 может ехать с максимальной скоростью 185 км/ч, а с места до «сотни» стартовать всего за 5,2 сек. Но понятно, что для электромобиля главные показатели иные. Запас хода на одном заряде — до 480 км. Заполнение батареи — на 80%, если воспользоваться высоковольтной зарядной станцией, занимает 18 мин. Уже через 5 мин такой зарядки Ioniq получит запас хода в 100 км.

Продажи электрического кроссовера Ioniq 5 начнутся уже в первой половине нынешнего года. О каких-то перспективах модели на российском рынке пока не сообщается.