В Татарстане бизнесмена заподозрили в уклонении от неуплаты 46 млн рублей налогов

В Альметьевске директора компании «Строй-С» (имя не упоминается) заподозрили в уклонении от неуплаты 46 млн руб. налогов. Об этом говорится в сообщении МВД по Татарстану.

По данным следствия, подозреваемый с января 2015-го по март 2018 года уклонился от уплаты НДС «путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с пятью контрагентами». Вскоре против него возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 199 УК РФ).

В пресс-службе добавили, что подозреваемому грозит до шести лет колонии.

"Ъ-Казань"