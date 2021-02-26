Стоимость имущества НИПИ «ИнжГео» в Краснодаре снизилась на 19 млн рублей

Имущественный комплекс ЗАО НИПИ «ИнжГео» повторно выставили на открытые торги с начальной ценой 171 млн руб. На предыдущих торгах, которые признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок, стоимость была заявлена в размере 190,8 млн руб. Соответствующее сообщение опубликовано в ЕФРСБ.

Одним лотом планируют реализовать недостроенное нежилое здание в Краснодаре площадью 11,9 тыс. кв. м. и земельный участок площадью 1,7 тыс. кв. м. Объекты недвижимости являются предметом залога АО «Газпромбанк».

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в 2020 году Арбитражный суд Краснодарского края признал ЗАО «Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт “ИнжГео”» несостоятельным. НИПИ «ИнжГео» основан в 1996 году. Численность института составляет более 700 человек. Основным видом деятельности общества являются инженерные изыскания, комплексное проектирование, строительство объектов добычи, транспорта, хранения нефти и газа, а также объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, консалтинговые услуги, техническая экспертиза проектов, авторский надзор за строительством и т. д.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2017 года выручка «ИнжГео» составила 325,2 млн руб., убыток – 284 млн руб., кредиторская задолженность – 385,3 млн руб., дебиторская задолженность – 370,9 млн руб.

Наталья Решетняк