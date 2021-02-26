Зеленский выступил с обращением в «День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя»

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение по случаю «Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя», который был учрежден в 2020 году. Он заявил о подписании указа, направленного на «деоккупацию» территорий и сказал, что у Украины «вырвали сердце» в 2014 году.

«Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать. Кто-то убеждал, что вырвал наше сердце законно и вежливо. А теперь, сжимая его в руках, искренне недоумевает, почему Украина обижена, почему не хочет иметь добрых отношений, почему столько ненависти, почему Украина не может этого забыть и простить…» — сказал господин Зеленский. По его словам, Украина снова сможет радостно и искренне улыбнуться, когда ей «вернут сердце».

Господин Зеленский сообщил, что подписал указ «об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым». Правительство должно организовать и запустить «Крымскую платформу», заняться поддержкой и развитием «крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей аннексированного Крыма».

Президент Украины заявил, что происходит милитаризация региона, «регулярно нарушаются права украинцев и крымских татар», а также преследуется свобода слова, мышления и религии. По его словам, Россия удерживает больше 100 политических заключенных из Крыма.

«Дорогой Крым! Тебя ждет вся Украина. "Добро пожаловать" обычно говорят гостям. А родным говорят: "С нетерпением ждем дома". Дорогие крымчане! Пора возвращаться домой»,— добавил украинский президент.

Россия присоединила Крым в 2014 году. Украина и большинство государств — членов ООН не признают Крым и Севастополь российскими регионами.

Ранее власти Украины в рамках урегулирования в Донбассе предложили унифицировать подходы к «временно оккупированным территориям в Донецкой и Луганской областях и в Крыму». Россия раскритиковала документ.

Подробнее — в материале “Ъ” «Украине перекрывают выход из Минска».