Вице-премьер Башкирии отправлен под домашний арест

Кировский районный суд Уфы сегодня избрал меру пресечения вице-премьеру, министру ЖКХ Башкирии Борису Беляеву, задержанному вчера по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По решению суда, господин Беляев пробудет под домашним арестом до 11 апреля.

Представитель следствия просил арестовать чиновника. Он пояснил, что господин Беляев обвиняется в тяжком преступлении, и у органов следствия есть основания полагать, что чиновник может оказать давление на свидетелей, препятствовать расследованию или скрыться за границей.

Борис Беляев просил суд не заключать его под стражу, отмечая, что не скрывается от следствия и ходит на допросы. Адвокат вице-премьера Рустам Лукманов назвал арест «излишне жестокой» мерой пресечения для его подзащитного. Он подчеркнул, что подозрения в отношении господина Беляева не соответствуют действительности.

По мнению судьи Розы Булатовой, представителю СКР не удалось доказать, что Борис Беляев, находясь на свободе, будет оказывать давление на свидетелей и препятствовать расследованию.

По версии следствия, в 2017 году Борис Беляев, занимая в то время должность главы администрации Кумертау, подписал акт приемки очистных сооружений в селе Маячном и ввел их в эксплуатацию, достоверно зная, что объект не был готов к использованию. В частности, не проводились пусконаладочные работы, не предоставлялись результаты исследований очищенных стоков воды. Очистные сооружения до сих пор не работают. На их строительство из бюджета республики были выделены более 95 млн руб. Эта сумма признана ущербом.

Ранее по уголовному делу был задержан министр строительства Башкирии Рамзиль Кучарбаев.

Влада Шипилова