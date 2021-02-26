На территорию Томской области могут упасть части ракеты после ее запуска с Байконура

Власти Томской области предупредили о возможном падении частей ракеты-носителя «Союз-2-1б» с космическим аппаратом «Арктика-М». “Роскосмос” планирует произвести запуск 28 февраля, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Предполагается, что на территорию региона упадут ее части.

По данным департамента защиты населения и территории Томской области, старт ракеты произойдет в 9:55 по московскому времени. В качестве резервных дней выбраны 1 , 2 и 3 марта. «Район падения отделяющихся частей ракеты-носителей (вторая ступень и створки головного обтекателя) частично расположен на территории Бакчарского района»,— сообщает пресс-служба администрации.

Власти просят отказаться от посещения территории района падения в указанное время. Для оказания помощи специалистам “Роскосмоса” в Бакчарский район уже отправились сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы.

Даниил Тарабукин