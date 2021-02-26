Челябинское УФАС оштрафовало недобросовестных рекламодателей на 896 тыс. рублей

В Челябинской области в прошлом году по фактам 64 нарушений рекламного законодательства выписали штрафов на 896 тыс. руб, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства региона.

Челябинским УФАС России в минувшем году было рассмотрено 283 обращения о нарушении закона «О рекламе», из них обоснованными признали 58. На основании нарушений рекламного законодательства составлено 64 протокола об административном правонарушении и выписаны штрафы на общую сумму 896 тыс. руб. Оплата по вынесенным постановлениям составила 554 тыс. руб.

Самым частым нарушением стало распространение ненадлежащей СМС-рекламы и совершение навязчивых телефонных звонков. Данная реклама распространялась, в том числе, банками ВТБ, «Русский стандарт» и «Газпромбанк». В ведомство поступило 130 таких обращений, на их основе возбуждено 15 административных дел.

Также антимонопольная служба рассмотрела 56 обращений на недостоверную рекламу, в ходе их рассмотрения выявлено 20 правонарушений.