Дежурные ответят за вызов

Ленинский районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство гособвинения и вернул прокурору уголовное дело в отношении двух кемеровских полицейских Михаила Балашова и Дмитрия Тарицына, обвиняемых в халатности. Полицейские, находясь на дежурстве, приняли сообщение, что в одной из квартир Кемерова зовет на помощь женщина. Однако группу на проверку этой информации дежурные не отправили. В результате была убита 23-летняя студентка. Ходатайство заявлено для переквалификации обвинения в более тяжком преступлении.

В Кемерове суд вернул на пересмотр дело о халатности полицейских. Как сообщало следственное управление СКР по Кемеровской области, 41-летнего начальника смены дежурной части и 40-летнего старшего оперативного дежурного дежурной части отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Кемерово обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, в январе 2020 года они, будучи на дежурстве, получили сигнал о драке в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Ленинском районе Кемерова, звонившие сообщали, что в квартире слышны крики женщины о помощи.

Полицейские зарегистрировали сообщение, однако не отправили группу на проверку данной информации. В результате халатности преступные действия злоумышленника не были оперативно пресечены — была убита 23-летняя Вера Пехтелева. Ее убийца 23-летний Владислав Канюс был задержан на месте преступления. С ноября 2020 года уголовное дело в отношении него по обвинению в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) также рассматривается в Ленинском суде Кемерова, по нему проведено семь заседаний.

Обвиненные в халатности полицейские со следствием не сотрудничали, вину не признали.

Убийство девушки получило широкий общественный резонанс. Петиция с требованием переквалифицировать дело собрала на change.org более 113,9 тыс. подписей. По мнению инициаторов петиции, «полицейские могут отделаться штрафом за халатность».

Начальник управления МВД России по Кемерово Владимир Шкурко на заседании городского совета народных депутатов сообщил, что помимо оперативного сопровождения уголовного дела по факту убийства была назначена служебная проверка в отношении должностных лиц, допустивших халатность при поступлении сигнала. «Начальник отдела полиции "Ленинский" уже не работает в этом отделе, один из заместителей уволен. Мы сделали соответствующие выводы»,— сказал он.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области дело из производства суда возвращено для предъявления полицейским более тяжкого обвинения — не по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), а по ч. 2 этой же статьи (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека). Новое обвинение будет предъявлено после проведения дополнительного расследования. Впрочем, обвиняемые могут обжаловать решение суда, пояснили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Согласно изначальному варианту обвинения, полицейским грозило наказание в виде штрафа от 120 тыс. руб. либо обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные до одного года, максимальное наказание — арест до трех месяцев. По ч. 2 ст. 293 УК РФ установлено наказание в виде принудительных работ до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

Игорь Лавренков, Кемерово