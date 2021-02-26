В Волгограде адвокат подкупил свидетелей по уголовному делу об убийстве

В Волгограде Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 48-летнего адвоката. Он подозревается в подкупе свидетелей в целях дачи ими ложных показаний (ч. 1 ст. 309 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, адвокат, защищая подсудимого по уголовному делу об убийстве, решил склонить к даче ложных показаний двух основных свидетелей обвинения, пообещав им 100 тыс. руб. и бутылку спиртного. В результате граждане ввели в заблуждение не только судью, но и присяжных, сообщив, что в день преступления якобы не видели злоумышленника в квартире потерпевшего. Впоследствии ложные показания легли в основу оправдательного приговора.

Следователи установили все обстоятельства подкупа. Прокуратура добивается повторного рассмотрения уголовного дела, идет процедура обжаловали оправдательного приговора, уточняют в ведомстве.

Мария Шахрай