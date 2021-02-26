Верховный суд разъяснил сроки привлечения к административной ответственности

Верховный суд (ВС) РФ объяснил, как считать срок давности для привлечения к административной ответственности при упрощенном производстве. Согласно позиции суда, трехмесячный срок давности исчисляется с даты вынесения резолютивной части решения, поскольку в упрощенном производстве судебное заседание не проводится и нет требования по изготовлению мотивировочной части в течение пяти дней.

Решение ВС вынесено в рамках спора, в котором Роспотребнадзор по Иркутской области потребовал привлечь к административной ответственности ИП Анну Качину по ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ (за невыполнение предписания в срок). Арбитражный суд Иркутской области 27 января 2020 года объявил резолютивную часть решения о привлечении ИП к ответственности и наложении на нее штрафа в размере 30 тыс. руб. Мотивированное решение было изготовлено 11 февраля. Апелляция оставила решение первой инстанции в силе. Но окружная кассация отменила судебные акты, посчитав, что трехмесячный срок давности для привлечения к административной ответственности пропущен: нарушение совершено 29 октября 2019 года, срок истекал 28 января 2020-го, а мотивированное решение вынесено лишь 11 февраля.

Роспотребнадзор обратился в ВС, настаивая, что в данном случае срок должен отсчитываться с даты вынесения и подписания судом резолютивной части решения, а значит, он не пропущен. На основании этих доводов дело было передано в экономколлегию ВС, которая отменила решение кассации и направила дело на новое рассмотрение в окружной суд.

Екатерина Волкова