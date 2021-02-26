Авиахолдинг IAG отчитался за 2020 год с рекордным убытком в €7,4 млрд

Холдинг IAG, объединяющий британскую авиакомпанию British Airways, ирландскую Aer Lingus, а также испанские Iberia, Vueling и LEVEL, в пятницу представил финансовые результаты за 2020 год. Его компания завершила с рекордным убытком в €7,4 млрд против прибыли €2,6 млрд годом ранее. Выручка IAG за год упала почти на 70% до €7,8 млрд.

Генеральный директор IAG Луис Гальего заявил, что компания не может дать прогноз по прибыли и числу пассажиров в 2021 году, потому что «если говорить честно, никто не знает, что будет дальше». В прошлом году число пассажиров, перевезенных авиакомпании из IAG, находилось на уровне 34% от 2019 года. Компания прогнозирует, что в первом квартале число пассажиров составит 20% в сравнении с 2019 годом. IAG, как и многие другие авиакомпании, выступает за создание цифровых сертификатов вакцинирования, которые могут помочь росту авиаперелетов.

По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта, в нынешнем году авиакомпании могут потерять от $75 млрд до $95 млрд — это лучше результатов прошлого года, но хуже более ранних прогнозов. Ухудшение прогноза связано с введением новых ограничений в разных странах.

Яна Рождественская