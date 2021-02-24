IATA ухудшила прогноз по потерям авиакомпаний на 2021 год до $95 млрд

В нынешнем году авиакомпании могут потерять от $75 млрд до $95 млрд, такой прогноз опубликовала Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА). Это ухудшение в сравнении с предыдущим прогнозом IATA: в декабре она прогнозировала, что убытки авиационной отрасли в 2021 году составят $48 млрд. Однако даже худший прогноз на 2021 год лучше результатов прошлого года, когда авиакомпании потеряли около $150 млрд.

«Учитывая ужесточение пограничных ограничений правительствами, 2021 год, видимо, будет намного тяжелее, чем предполагалось ранее»,— отметил глава IATA Александр де Жюньяк. Если ранее ассоциация прогнозировала, что к четвертому кварталу авиационная отрасль вернется к прибыли, теперь она не ожидает прибыли ранее 2022 года.

По оптимистичному сценарию IATA пассажирские перевозки в нынешнем году составят 38% от уровня 2019 года, а авиакомпании потеряют около $75 млрд. По пессимистичному — пассажирские перевозки будут находиться на уровне 33% в сравнении с 2019 годом (то есть даже чуть хуже, чем в 2020-м), а убытки авиакомпаний достигнут $95 млрд. Ранее IATA прогнозировала объем авиаперевозок на уровне 50,6% в сравнении с 2019 годом.

Яна Рождественская