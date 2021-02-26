На строительство Восточного выезда в Уфе выделят 1,5 млрд рублей

На строительство Восточного выезда в Уфе будет направлено 1,5 млрд руб. дополнительных средств из федерального бюджета, сообщили "Ъ-Уфа" в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

25 февраля на заседании правительства России заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил о том, что регионам будет предоставлено дополнительное финансирование на дорожные работы. «Всего в регионы будет направлено 100 млрд руб., 27 млрд из которых предназначены на ремонт существующего дорожного полотна в 58 регионах»,— отметил он. Вице-премьер добавил, что оставшаяся часть дополнительного финансирования будет направлена на строительство конкретных дорожных объектов в 2021-2022 годах в 45 регионах России, в том числе создание нового выезда из города Уфы на автодорогу общего пользования федерального значения М-5 «Урал» (Восточный выезд).

Проект Восточного выезда реализуется в рамках концессионного соглашения, подписанного 1 июня 2017 года между правительством Башкирии и ООО «Башкирская концессионная компания». Стоимость строительства составляет 33,5 млрд. руб., в том числе 19,99 млрд. руб. из федерального бюджета, 4,5 млрд. руб. из бюджета республики и 9,1 млрд. руб. — из средств концессионера.

Как отмечается в сообщении минтранса Башкирии, из средств федерального бюджета в 2021 году будет выделено более 465 млн. руб., в 2022 году – около 1,9 млрд. руб.

Восточный выезд включает автодорожный тоннель, мостовой переход через реку Уфу в створе улицы имени города Галле, а также участок дороги от моста перехода через Уфу до дороги федерального значения М-5 «Урал». На конец 2020 года процент технической готовности объекта составил 8,6%, сообщает прессс-служба.

Как сообщил на пресс-завтраке «Коммерсантъ-Башкортостан» генеральный директор «Башкирской концессионной компании» Асабали Закавов, к концу февраля — началу марта в тоннельной части объекта планируется смыкание восточного и западного направления. «В активной стадии работы по сооружению опор мостового перехода»,— отметил он. На проект, по словам генерального директора БКК, в 2021 году уже заложено 2,2 млрд руб. федеральных средств и 1 млрд руб. средств республиканского бюджета. Достроить Восточный выезд планируется к концу 2023 года.

Майя Иванова