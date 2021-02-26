Кондитерское изделие: право на имя

Васильева Екатерина, Патентный поверенный, Старший консультант фирмы «Городисский и Партнеры»

Выбирая имя кондитерскому изделию, производителю важно понимать, что оно прежде всего помогает потребителю вновь и вновь находить однажды понравившееся лакомство. В результате со временем у потребителя формируется устойчивая ассоциативная связь между полюбившимися вкусовыми и внешними характеристиками изделия и его именем. Например, любители вафельной конфеты в шоколаде находят ее с помощью названия «Мишка на севере» или «Красная шапочка». Без такой ассоциативной связи не может возникнуть популярность, которая позволяет кондитеру получать гарантированную прибыль от производства и реализации ставшего востребованным изделия. Не секрет, что недобросовестные конкуренты в качестве объекта копирования выбирают в первую очередь товары с популярными наименованиями. Это негативно влияет на репутацию такого товара и его производителя, а в итоге приводит к сокращению прибыли.



В борьбе с недобросовестными конкурентами актуальным становится вопрос наличия права на название. Поэтому важно выбрать не только яркое, оригинальное имя, но и убедиться, что вы сможете получить исключительное право на него, которое в дальнейшем станет эффективным инструментом в конкурентной борьбе.

Какие препятствия может встретить кондитер на пути получения такого права?

Когда имя чужое…

Давая имя вновь созданному шедевру кондитерского искусства, производители часто забывают о том, что это самое имя может оказаться «чужим» товарным знаком, исключительные права на который уже принадлежат третьим лицам. В этом случае не только не удастся получить право на название, но и есть риск самому производителю нарушить чужие права. При этом речь идет не только о новых именах, но и об известных и давно существующих на рынке.

Например, если говорить о тортах, для многих может оказаться сюрпризом, что название «Красный бархат» является товарным знаком, исключительное право на который принадлежит действующей компании, а слово «Муравейник» защищено целым рядом регистраций, у которых также есть действующий правообладатель.

Если выбранное имя окажется чужим, то его использование без разрешения владельца будет являться незаконным и может иметь весьма неприятные последствия: от получения претензий до административной и уголовной ответственности. В частности, упомянутый выше правообладатель серии товарных знаков «Муравейник» бдительно оберегает свои права и в судебном порядке взыскивает с нарушителей значительные суммы компенсаций за незаконное использование этих товарных знаков.

Когда монополии на имя быть не может…

Конечно, не любому названию кондитерского изделия может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака. В частности, не могут быть зарегистрированы обозначения, указывающие на вид, состав, качество, количество, свойство, назначение, ценность товара. Такие имена не обладают индивидуализирующей функцией и не способны выделять товар среди аналогичных изделий других производителей. Любое лицо может свободно использовать такие слова и сочетания в качестве названий кондитерских изделий, но важно понимать, что и права запрещать другим использовать такое обозначение не будет ни у кого.

Иными словами, если кондитера не пугает перспектива «потеряться в океане» уже выпускаемых тортов с названиями «Медовый», «Торт-суфле» или «Вишневый», он смело может использовать эти имена, не опасаясь нарушить чужие права.

Когда все спорно…

Помимо «занятых» и неохраноспособных названий, существует еще одна группа имен, которые можно назвать «спорными». Производство кондитерских изделий — отрасль не новая, и за время ее существования с рядом наименований сложилась ситуация, в которой отсутствует однозначное понимание их правового статуса.

Например, слова «Tiramisu» и «Тирамису» изначально охранялись в РФ серией товарных знаков, принадлежащих корейской компании «ОРИОН», в отношении, в том числе, кондитерских изделий. Однако впоследствии правовая охрана части товарных знаков была оспорена в Палате по Патентным спорам Роспатента: слово «Тирамису» в кириллице было признано указывающим на конкретный вид товара, следовательно, неохраноспособным. Другая часть регистраций не оспаривалась и продолжает действовать.

Если говорить о тортах, то аналогичные, а в некоторых случаях даже более сложные, ситуации сложились с названиями «Эстерхази», «Макарон» (печенье), «Графские развалины» и некоторыми другими. Поэтому вопрос о возможности использования «спорных» обозначений необходимо обсуждать со специалистами.

Затронутые выше аспекты не охватывают весь спектр проблем, которые могут возникнуть на пути к получению исключительного права на «сладкое» название. Однако производители, занятые решением множества вопросов, в частности увеличением прибыли, часто полностью забывают о правовой стороне, хотя можно смело утверждать, что тот, кто владеет популярным именем, тот владеет прибылью. Важно понимать, что в отсутствии монополии на имя кондитерского изделия в виде права на товарный знак кондитер рискует в дальнейшем потерять ставшее популярным название, а вместе с ним вложенные затраты и прибыль. Чтобы усилия не оказались напрасными, необходимо уже на старте внимательно отнестись к вопросу получения исключительного права на название своего кондитерского изделия.