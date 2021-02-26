Собственник «Сибмоста» вошел в реестр кредиторов компании с долгом 480 млн рублей

Новосибирский арбитражный суд включил требование ООО «Сибмост групп» (Москва) на 481,1 млн руб. в реестр требований кредиторов принадлежащей ему банкротной компании «Сибмост».

«Включить требование ООО «Сибмост групп» в размере 470,9 млн руб. основного долга, 10,2 млн руб. неустойки, в реестр требований кредиторов АО «Сибмост» с отнесением в третью очередь удовлетворения», — говорится в материалах суда.

В удовлетворении заявления «Сибмост групп» о включении требования на 35 млн руб. суд отказал, производство по требованию еще на 15,5 млн руб. — прекратил.

«Сибмост» ранее был одним из ведущих мостостроительных предприятий страны. В мае 2020 года компания была признана банкротом — суд не утвердил мировое соглашение с кредиторами, которым она задолжала около 8 млрд руб. Единственным собственником «Сибмоста» является ООО «Сибмост групп», которое, по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит СБК «Баланс» (24%, связано со Сбербанком), СТА «Капитал» (38%, связано с АФК «Система»), «Звенигородской ДСК» (29%) и Аразу Мехдиеву (9%).

Дарья Решетникова