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Курганской области на ремонт дорог дополнительно выделят 260 млн рублей

Курганской области выделят 260 млн руб. из федерального бюджета на строительство и ремонт дорожного покрытия в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба губернатора.

Такое решение принято в ходе распределения для субъектов РФ дополнительного финансирования на заседании правительства России 25 февраля.

«Развитие сети дорог в регионах, создание современной качественной дорожной инфраструктуры – это приоритетные задачи, поставленные Президентом РФ. Выделение дополнительной поддержки из федерального бюджета поможет области выполнить намеченные планы реконструкции и строительства дорог», – отметил депутат Госдумы от Курганской области Александр Ремезков.

Средства будут направлены на дополнительный ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и улично-дорожной сети в Зауралье. В целом на дорожную кампанию в регионе в текущем году будет направлено около 7 млрд руб.

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