МИД рассказал о возвращении российских дипломатов из КНДР на дрезине

Восемь сотрудников посольства России в КНДР и члены и их семей вернулись 25 февраля на родину, сообщил МИД РФ. Из-за ограничений, введенных во время пандемии коронавируса, добираться домой им пришлось долгим путем, в том числе толкая дрезину на последнем километре маршрута.

«Вначале 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута — пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей — и в путь»,— говорится в сообщении в Telegram-канале МИД РФ.

«Единственным мужчиной маленького отряда и главным "двигателем" несамоходной дрезины на этот раз был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а самой юной путешественницей — его трехлетняя дочь Варя»,— добавили в министерстве. Дрезину сотрудники посольства толкали около километра. На российской погранстанции Хасан россиян встретили коллеги из МИДа. На автобусе их доставили в аэропорт Владивостока.