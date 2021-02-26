Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу против Ивана Кляйна

Прокурор Томской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мэра Томска Ивана Кляйна, которого арестовали в ноябре 2020 года. Его обвиняют по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и по ч. 2 ст. 286 УК РФ (в превышении должностных полномочий). Дело будет направлено в Советский районный суд Томска, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Градоначальника задержали в ноябре 2020 года. Его отстранили от должности на период проведения расследования. По версии следствия, Иван Кляйн с октября 2013 года совмещал свои обязанности мэра с управлением бизнесом в ОАО «Томское пиво», основным акционером которого он является. Как считают следователи, с июня 2016 года по май 2017 года, действуя в интересах предприятия, Иван Кляйн якобы помешал предпринимателю получить земельный участок, примыкающий к «Томскому пиву». Кроме того, следователи считают, что в 2015 году градоначальник поручил руководителю департамента архитектуры и градостроительства городской администрации предоставить его дочери Светлане Кляйн земельный участок без проведения торгов.

Как писал “Ъ-Сибирь”, в январе 2021 года семья мэра, находящего в СИЗО, обратилась к главе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерию Фадееву с просьбой взять ход следствия под свой контроль. Родные просили проверить обоснованность уголовного преследования Ивана Кляйна и смягчить ему меру пресечения из-за ухудшения здоровья. Градоначальник был помещен в томский НИИ онкологии, где его прооперировали 25 февраля.

Подробнее о том, как мэра заподозрили в незаконном выделении земли для дочери, читайте в “Ъ-Сибирь” «Мэру добавили дел».

Екатерина Лукашевич