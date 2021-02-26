Правозащитники сообщили о наращивании Северной Кореей использования труда заключенных

Южнокорейская правозащитная организация «Гражданский альянс за права человека» в Северной Корее (NKHR) в четверг опубликовала доклад об использовании труда северокорейских заключенных на месторождениях угля и других полезных ископаемых. Авторы доклада отмечают, что использование труда заключенных — часть более широких схем по получению средств в условиях довольно жестких санкций, действующих в отношении КНДР. Эти средства, в свою очередь, направляются на финансирование северокорейской ядерной программы.

Экспорт угля из КНДР запрещен в соответствии с введенными ООН санкциями. В докладе под названием «Кровавый экспорт угля из Северной Кореи» описывается «сходная с финансовыми пирамидами схема», в которую входит жестокая эксплуатация заключенных на месторождениях и схемы экспорта угля в обход запретов, в которых принимают участие преступные группировки, в том числе японская якудза. По некоторым данным, таким образом КНДР зарабатывает несколько сотен миллионов долларов в год.

Доклад основан как на свидетельствах бывших заключенных, бежавших в Южную Корею, так и на других данных, например, спутниковых фотографиях, по которым видно расширение лагерей при месторождениях угля в последние годы. Как следует из документа, на таких месторождениях в очень тяжелых условиях работают не только заключенные лагерей — их число в КНДР оценивается, по разным данным, от 80 тыс. до 200 тыс. человек, но и уже освободившиеся из заключения люди и их дети. По данным NKHR, есть среди них и похищенные жители Южной Кореи, потомки южнокорейских военнопленных, родственники людей, сбежавших на юг, и т. д. Авторы доклада описывают это как поддерживаемое государством и «наследуемое рабство».

Яна Рождественская