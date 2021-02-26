Число пострадавших из-за взрыва на Мещере выросло до двух

Еще одну пострадавшую от взрыва газа в пристройке к жилому дому на Мещерском бульваре увезли в больницу, сообщили в нижегородском управлении МЧС. Таким образом, число пострадавших выросло до двух человек.

Кроме того, под завалами могут оставаться еще две женщины. Одну обнаружили, ее пытаются извлечь. Еще одну женщину ищут.

Сообщение о взрыве газа в пристрое на Мещерском бульваре поступило 26 февраля в 9:13. Происшествие случилось в помещении суши-бара. Взрывной волной задело припаркованные рядом автомобили и соседние помещения — парикмахерскую и стоматологическую клинику. Также разбиты более 100 оконных проемов.

Анастасия Еремина