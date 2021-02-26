Страхование существования

Страховой рынок переживает период пертурбаций, причинами которых стала не только повышенная заболеваемость из-за коронавируса, но и необходимость коррекции портфеля предложений участников рынка. Эксперты подводят неоднозначные итоги прошедшего года, отмечая низкую доходность полисов инвестиционного страхования жизни. Будущим драйвером роста может стать система гарантирования страховых вложений, считают они.

Пандемия коронавируса ожидаемо стала драйвером роста рынка страховых услуг, говорят эксперты. «Большинство компаний гибко отреагировали на вызовы и изменения потребностей. Они не только предложили новые продукты, те же „коронавирусные“ страховки, но и быстро перестроили свои бизнес-процессы на дистанционный формат»,— говорит начальник Сибирского главного управления Банка России Николай Морев. Генеральный директор «БКС Страхование жизни» Андрей Дроздов отмечает, что из-за пандемии люди более осознанно стали подходить к вопросам страхования.

«В 2020 году к страхованию от несчастных случаев и защите денежных средств на картах добавилась страховка от рисков заражения коронавирусом»,— говорит директор Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка Эльвира Емец. При этом страхование рисков заражения вирусом SARS-CoV-2, помимо программы обязательного медицинского страхования, было включено в продуктовую линейку страховых компаний как в виде отдельного инструмента, так и опцией в составе комплексных страховых продуктов, говорят участники рынка. Это обеспечило широкую диверсификацию каналов продаж от индивидуального добровольного страхования до страхования жизни и здоровья в качестве элемента снижения рисков при оформлении потребительских и ипотечных займов.

Рост рынка страхования жизни и здоровья обусловлен также появлением в апреле 2020 года новой госпрограммы льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5% и собственных программ банков. За счет этого заметно вырос ипотечный портфель. Так, в Сибири объемы кредитов под залог жилья увеличились почти в полтора раза. Этому и обязан сопутствующий рост сделок страхования жизни и здоровья заемщика, которые, уменьшая риски банка-кредитора, являются элементом ипотечной сделки.

Что касается ипотечного кредитования и связанного с ним страхования, то основной рост пришелся на вторую половину года и был связан в первую очередь с госпрограммами, рассказывает Эльвира Емец. «Ипотечное кредитование помогло продажам страховых продуктов в регионах»,— говорит Андрей Дроздов.

Кроме того, страховые инструменты защиты жизни и здоровья вошли в состав комплексных структурных продуктов, таких как инвестиционное (ИЖС) и накопительное (НЖС) страхование. Эти продукты в последние годы активно продвигаются кредитными организациями в качестве альтернативы или дополнения классических депозитов. Николай Морев считает одним из факторов роста рынка страхования снижение ставок по депозитам вслед за смягчением денежно-кредитной политики и появление интереса к структурным страховым продуктам как к потенциальным источникам повышенной доходности. «И здесь может возникать риск неосознанного инвестирования, когда в погоне за повышенной доходностью клиент приобретает непонятный ему инструмент, который в итоге может стать для него убыточным»,— говорит начальник Сибирского главного управления Банка России.

Цифры роста, но не только

Такая совокупность нескольких факторов привела в целом к росту рынка страхования жизни и здоровья. При этом очевидным лидером стало страхование от несчастных случаев и болезней — по финансовым результатам оно кратно превзошло страхование жизни. По информации СибГУ БР, за девять месяцев 2020 года страховые компании в Сибирском федеральном округе за такие полисы получили сборов на сумму 11,5 млрд руб., что почти на 62% больше, чем год назад.

Отдельные участники страхового рынка демонстрируют еще большие темпы роста объемов страховых премий в лидирующем сегменте. Так, по данным директора филиала ПАО «СК „Росгосстрах“» в Новосибирской области Алексея Игошина, за девять месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года по Сибирскому федеральному округу в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней прирост составил 141,7%.

«Хотя в „Сбербанк страховании жизни“ нет специальной страховой программы на случай заболевания коронавирусом, оно не является исключением из страхового покрытия по действующим программам»,— сообщила пресс-служба страховой компании. По ее информации, в 2020 году программы страхования, которые не содержат исключений либо ограничений, связанных с коронавирусом, оформили почти 197 тыс. жителей СФО — в 2,8 раза больше, чем годом ранее.

Николай Морев связывает такую динамику как с возобновлением роста кредитования физических лиц и программой льготной ипотеки — большая часть страхования от несчастных случаев приходится на страхование жизни и здоровья заемщиков, так и с ростом спроса на «коронавирусные» страховки, которые с апреля 2020 года появились на страховом рынке. «Доля сегмента „страхование от несчастных случаев и болезней“ в общем объеме страховых премий увеличилась с 12% до 18%»,— говорит господин Морев.

Однако, несмотря на лидерство в темпах роста объемов страховых премий, выплаты по страховым полисам, подразумевающим защиту от несчастных случаев и болезней, сократились почти на треть. «Частично это связано с отказами в выплате страхового возмещения по полисам от COVID-19 из-за изначально некорректных условий страхования. Проще говоря, людям не объясняли, в каких случаях им откажут в выплатах, то есть речь идет о мисселинге (недобросовестной практике продаж, при которой информация о товаре или услуге преднамеренно искажается, вследствие чего покупатель вводится в заблуждение относительно необходимости его приобретения). Таких случаев на старте продаж „коронавирусных“ страховок было много. Банк России практически сразу обратил внимание страховщиков на неправомерное поведение, и они скорректировали условия страхования»,— рассказывает начальник Сибирского главного управления Банка России.

Дожили — получили

В Сибирском федеральном округе рост объемов страховых премий в сегменте страхования жизни за девять месяцев 2020 года оказался гораздо более скромным по сравнению с показателями сегмента страхования от несчастных случаев и болезней — по данным СибГУ БР, он составил всего 2,6%. Однако Николай Морев отмечает общий рост количества заключенных договоров на 13%, при этом сами страховки жизни за год в среднем подешевели на 7 тыс. руб., до 74 тыс. руб. «Иными словами, страховаться стали чаще, но сами страховые продукты стали дешевле во всех регионах Сибири, за исключением Иркутской области, где они подорожали на 6,5%»,— говорит господин Морев. По его словам, самыми дорогими, как и год назад, остались такие продукты в Новосибирской и Томской областях — более 100 тыс. руб.

Тем не менее пресс-служба «Сбербанк страхования жизни» сообщает, что больше всего страховых полисов компанией продано в Томской области. А по информации Николая Морева, жители Новосибирской области заплатили страховщикам Сибири почти четверть всех премий — 4,2 млрд руб.

«Продажи НСЖ превысили 120%»,— говорит и Андрей Дроздов. Генеральный директор «БКС Страхование жизни» рассказывает о востребованности интересных инвестиционных программ для страхователей: по его словам, банки, перешедшие на продвижение продукта «ИСЖ конструктор», увеличили продажи на 120–140%.

В отличие от выплат в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней, динамика выплат по полисам страхования жизни положительная. За три квартала 2020 года она составила 73%, и Николай Морев связывает такой значительный рост выплат по страхованию жизни с массовыми выплатами по закончившимся полисам ИСЖ ранее заключенных договоров. «Дело в том, что пик заключения договоров ИСЖ был в 2017 году, большинство из них со сроком на три-пять лет»,— поясняет господин Морев.

Тренды и перспективы

Общими трендами в 2020 году для всех финансовых продуктов — как банковских, так и инвестиционных, страховых — стали ускоренная цифровизация процессов и обеспечение удаленного доступа при приобретении и использовании. Николай Морев говорит, что пандемия существенно подстегнула страховой рынок к цифровой трансформации и развитию систем удаленного клиентского сервиса. По его мнению, цифровизация будет стирать региональные границы, и конкуренция за клиентов будет нарастать.

«Растет значимость цифровых каналов коммуникаций. Клиенты хотят не только оформлять полисы не выходя из дома, но и проводить мониторинг предложений, получать консультации, сообщать о страховом случае. Кроме того, все более важную роль играет прозрачность условий и упрощение процесса урегулирования убытков»,— считает Эльвира Емец.

Однако страховой рынок, поддерживая общие тренды, отличается и своими особенными тенденциями. Так, Николай Морев, рассказывая о развитии страховых накопительных и инвестиционных продуктов, приводит информацию о фактической доходности ИСЖ. Средняя доходность по трехлетним полисам ИСЖ, завершившимся в течение девяти месяцев 2020 года, составила 4,2% годовых, по пятилетним — 3,1% годовых. При этом половина полисов ИСЖ показала доходность в пределах 1%, и только по 17% договоров клиенты получили доход выше 5%. «И здесь важно учитывать, сумеют ли страховщики показать хорошую доходность по таким программам и выйти за пределы ставок по депозитам»,— говорит господин Морев. Он отмечает, что структура рынка страхования жизни постепенно меняется за счет увеличения доли НСЖ.

Говоря о трендах последних лет, Алексей Игошин отмечает рост интереса к инвестиционному страхованию жизни, которое на фоне снижения ставок по депозитам и рисковой составляющей других финансовых инструментов рассматривалось населением как безрисковый финансовый инструмент вложения денег с высокой доходностью. Однако директор филиала ПАО «СК „Росгосстрах“» в Новосибирской области признает, что низкий финансовый результат по закончившимся трехлетним и пятилетним полисам, а также введенные меры ЦБ РФ по борьбе с мисселингом в ИСЖ привели к снижению интереса граждан к инвестиционным страховым продуктам. «Вместе с тем инициативы регулятора по повышению прозрачности накопительного и инвестиционного страхования жизни возвращают доверие потребителей к этим продуктам, о чем свидетельствует положительный тренд развития этих видов страхования в 2020 году»,— резюмирует господин Игошин.

Значительным драйвером рынка страхования могут стать законодательные предложения по созданию системы гарантирования на рынке страхования жизни, которую, по информации Николая Морева, разработал Банк России в декабре 2020 года. «Система гарантирования будет строиться на тех же принципах, что и страхование банковских депозитов и пенсионных накоплений»,— говорит начальник Сибирского главного управления Банка России. По его мнению, если инициатива получит законодательное одобрение, то это повысит доверие населения к среднесрочным и долгосрочным комбинированным продуктам страховщиков.

Игорь Степанов