Дело о взятке замначальника Азово-Черноморского филиала «Главрыбвода» направлено в суд

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении замначальника Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов». Его обвиняют в двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

По данным следствия, обвиняемый, зная, что коммерческая организация по госконтракту занимается расчисткой Васильчикова ерика и Соловьевского гирла (Калининский и Темрюкский районы), потребовал от директора 7 млн руб. по одному контракту и 2,6 млн руб. по второму. За деньги он обещал беспрепятственное согласование и подписание бюджетным учреждением актов выполненных работ, а также общее покровительство. При этом в случае произведенные работы приняты не будут, и организация не получит за них оплату.

Директор компании сообщил о действиях чиновника в правоохранительные органы. Он успел передать заместителю начальника учреждения 7 млн руб., при получении второй взятки в размере 2 млн руб. чиновник был задержан.

Как писал “Ъ-Кубань”, о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя начальника Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главрыбвод» стало известно в марте 2020 года. Согласно информации официального сайта бюджетного учреждения, у начальника филиала в то время были три заместителя: Олег Ишков, Вячеслав Клинцов и Владислав Ятченко.

Размер взятки, полученной замначальника «Главрыбвода», стал максимальным в Краснодарском крае в 2020 году.

Алексей Белянин